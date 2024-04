Més control a Disney+

El canvi del model de subscripció de Disney+ segueix endavant. Després de la recent introducció de dos nous plans d’abonament i l’augment generalitzat de preus, la fi dels comptes compartits ja té data.

Bob Iger, CEO de Disney, va anunciar recentment en una entrevista amb CNBC que la prohibició de compartir un mateix compte entre diferents llars arribarà al juny. “Primer ho farem en alguns mercats, però avançarem de manera significativa en poc temps: el desplegament serà total el mes de setembre”. Iger no va comentar quins seran els països als quals arribi la mesura al juny, que ja està vigent al Canadà des del setembre i als Estats Units des del mes passat.

Aquesta decisió segueix el camí iniciat per Netflix, que li ha servit per tornar al creixement després de la caiguda de subscriptors del 2022, i al qual també s’han apuntat Max i Prime Video. Disney+ també donarà l’opció d’afegir usuaris al compte, tot i que estiguin en una altra ubicació, per una quantitat extra mensual.

La companyia no ha aclarit com determinarà si un compte està sent compartit, més enllà que es reserva “el dret d’analitzar l’ús d’aquest compte per determinar el compliment del contracte actual”. Per llar s’entén “la col·lecció de dispositius associats a una residència personal principal, en la mesura en què siguin utilitzats per persones que resideixen en la mateixa”. Incomplir la prohibició podrà portar a la suspensió del compte.

Actualment, la subscripció al pla estandard amb anuncis té un cost de 5,99 euros al mes sense possibilitat de contractació anual. El pla estandard té un preu de 8,99 euros al mes o 89,90 euros l’any. Finalment, el pla prèmium costa 11,99 euros/mes o 119,90 euros anuals. En aquest cas, es puja la resolució fins a 4k UHD, i s’ofereixen prestacions HDR (alta gamma dinàmica), reproducció simultània en quatre dispositius i Dolby Atmos.