Broncano, a TVE

Després de tres intents fallits, el consell d’administració d’RTVE va aprovar ahir finalment el fitxatge de l’humorista David Broncano. La decisió es va prendre durant un ple extraordinari, per cinc vots a favor, tres en contra i una abstenció. El vot de qualitat de la presidenta interina, Concepción Cascajosa, es va imposar davant una nova absència sense delegació de vot de l’expresidenta i consellera de l’ens públic Elena Sánchez. La controvertida negociació per aprovar la contractació del programa La Resistencia, que ara emet Movistar+, ha provocat una de les majors crisis a RTVE dels últims anys.

En concret, la proposta de contractació se cenyeix a dues temporades a raó de 14 milions d’euros cadascuna. El pressupost de cada temporada està destinat a la producció d’uns 150 episodis que s’emetran a La 1 de dilluns a dijous entre setembre i juliol, amb un cost de 90.000 euros cadascun. Serà en la franja prèvia a l’horari de màxima audiència, després del Telediario de les nou de la nit. La consecució de la segona temporada quedaria pendent a costa dels resultats d’audiència, amb un tall mínim del 7,5% de quota de pantalla.

El consell d’RTVE va celebrar dijous passat una reunió extraordinària en la qual havia d’abordar-se el fitxatge de Broncano, però l’absència sense delegar el seu vot d’Elena Sánchez va fer que Cascajosa suspengués la reunió abans de les votacions. La presidenta interina va al·legar llavors “inseguretat jurídica” davant el dubte de si el seu vot de qualitat tenia validesa en cas que es produís un empat de vots amb l’absència d’un conseller. Així, va demanar assessorament als serveis jurídics de la corporació, mitjançant els quals es va donar trasllat de les consultes a l’Advocacia de l’Estat, que ha acabat avalant el mecanisme de votació mitjançant un informe.

Les últimes setmanes han estat marcades pel debat generat entorn del fitxatge de Broncano. Les tensions generades van acabar amb la destitució del director de continguts José Pablo López i el cessament de la llavors presidenta Elena Sánchez en un consell d’administració celebrat el 26 de març, en plena Setmana Santa.

L’11 de març passat, fa gairebé un mes, els consellers d’RTVE ja van decidir ajornar la votació sobre la contractació del presentador de La Resistencia en un consell d’administració extraordinari, davant els dubtes sobre la viabilitat d’un contracte que suposava el pagament de 42 milions d’euros per tres temporades més IVA, de setembre del 2024 a juliol del 2027. La majoria del consell va rebutjar aleshores el contracte proposat per la direcció de continguts liderada per López.