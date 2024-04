TALLER

TALLER D’INICIACIÓ AL MÓN DEL TE

Dirigit a les persones interessades en la salut i el benestar, on la beguda del te es presenta com a fil conductor d’una vida sana, per a les persones que tinguin un especial interès per aquesta beguda. Hora: 19.30 h. Biblioteca Pública de Govern. Andorra la Vella.

CONFERÈNCIES

‘COM AFRONTAR LA MALALTIA, SIGUI FÍSICA O MENTAL’

Com afrontar la malaltia, sigui física o mental, des d’una visió holística amb el mètode Ar.Ro. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

‘MOMENT ÚNIC PER FORMAR UNA TRÏBÛ’

Vine al grup de postpart. Amb la Trïbû, grup de mares i professionals. Hora: 11 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

‘MATERNAR AMB LA TRÏBÛ’

Vine al grup d’embaràs. Amb la Trïbû, grup de mares i professionals. Hora: 1830 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

LLETRES

‘OBRA MAESTRA’, DE JUAN TALLÓN

Com pot desaparèixer una escultura de Richard Serra de 38 tones d’acer sense que se’n torni a saber res mai més? Va passar al Museu Reina Sofia i el cas es va convertir, l’any 2006, en un escàndol internacional. Tallón ho relata en aquest llibre, amb aires de misteri i molta ironia. Hora: 19.30 h. Biblioteca comunal. Escaldes-Engordany.

‘OLOR DE SOFRE’

Olor de sofre, de Roser Porta, és la crònica d’una època i el retrat d’un jovent incòmode per a les institucions, basada en molts testimonis orals i en la visió de la premsa, que vol reconstruir l’activitat, la filosofia i la recepció del Centre Cultural d’Andorra des del 1975 fins al 1980. Hora: 19 h. Teatre Comunal i centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella.

‘LIDERAZGO 19 HÁBITOS + 71 CLAVES INDISPENSABLES PARA LIDERAR A PERSONAS’

Presentació del llibre Liderazgo 19 hábitos + 71 claves indispensables para liderar a personas, d’Ivan Armengod. Hora: 19 h. FNAC Andorra. Andorra la Vella

EXPOSICIONS

‘REFLEXOS D’UN INSTANT’

Exposició d’Arnau Sánchez. Sèrie de paisatges d’Andorra. Edifici sociocultural l’Estudi. Ordino. Fins al 19 d’abril.