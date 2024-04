Un projecte ambiciós

La sotsinspectora Amaia Salazar, protagonista de la Trilogía del Baztán, de Dolores Redondo, va fer el salt a la gran pantalla el 2017 amb El guardián invisible, la primera de les tres pel·lícules dirigides per Fernando González Molina i protagonitzades per Marta Etura (foto). Després van arribar Legado en los huesos i Ofrenda a la tempestad, completant així el relat original de l’autora donostiarra. No obstant això, enmig es va publicar una preqüela, La cara norte del corazón, que, al costat de la resta d’obres de la franquícia, prepara ara el salt a la televisió.

El productor Tom Winchester, a través de la seva companyia Pure Fiction Television, ha adquirit els drets de la saga de Redondo, és a dir, tant de la Trilogía del Baztán com de la preqüela, amb la intenció de realitzar una sèrie de factura prèmium, vocació internacional i, si tot va bé, de diverses temporades, com avança Variety. Entre els treballs recents de Winchester hi ha l’aclamada Shogun, que ha triomfat en el complex desafiament d’adaptar la novel·la homònima de James Clavell. Prèviament, també havia participat com a productor executiu a Clickbait i The Capture.

En aquesta ocasió, unirà forces amb la guionista Lydia Adetunji (La materia oscura) per materialitzar el projecte, que de moment no s’ha associat a cap plataforma de streaming. En tot cas, l’objectiu serà realitzar una sèrie “ambiciosa” que no renegarà dels seus orígens, ja que alternarà entre l’espanyol i l’anglès.

Aquesta dualitat tindrà molt a veure amb l’ambientació de La cara norte del corazón, que a diferència de la trilogia original, ambientada a Navarra, té lloc als Estats Units, fins on es desplaça la sotsinspectora Salazar per instruir-se en l’acadèmia de l’FBI. En concret, la protagonista recala en un equip d’investigació que arriba a Nova Orleans poc abans del pas devastador de l’huracà Katrina, l’agost del 2005.