Prediccions del Zodíac

Àries

Amb les energies d'avui, podries decidir expressar-te de manera diferent. Estaràs d'ànim per experimentar. Potser t'acostis a algú que et resulta atractiu i tractis de seduir-lo d'una manera divertida. O potser presents algunes idees en una reunió de negocis parlant de manera més dinàmica.

Taure

Amb l'aspecte actual, el teu sentit de l'humor s'intensificarà. Et sentiràs bé i riuràs molt. Podries descobrir-te veient les situacions des d'una òptica divertida. Podries divertir-te compartint observacions gracioses amb els teus amics i companys de feina. O podries gaudir escrivint emails perspicaços o profunds i enviant-los als teus familiars.

Bessons

Probablement hagis minvat la marxa darrerament, però com que ets una persona tranquil·la, això no sorprèn gaire. Avui la combinació d'energies celestials realment farà que les coses passin sense que hagis de moure ni un dit. És un miracle! I així són les coses: saps que quan deixes que passin, sovint obtens els resultats més sorprenents.

Cranc

Quin gran dia! És probable que la teva vida hagi canviat força recentment. Ara potser sentis més tranquil·litat i molta menys frustració. I amb coses positives a l'atmosfera ia l'aire, fins i tot potser sentiu una mica d'eufòria! Avui la posició dels planetes et permetrà començar a pensar en què serà el proper que facis. Comença a somiar!.

Lleó

No penses que potser va arribar el moment de deixar de banda alguns dels teus plans i ambicions? Les energies astrals en aquest moment exerceixen una influència molt forta sobre tu i estan produint canvis interiors importants. L'aspecte en joc avui us ajudarà a continuar amb la vostra vida malgrat tots aquests canvis. Intenta-ho.

Verge

Avui és possible que estiguis a l'alçada de tot el potencial que et brinda el teu Signo Solar. La configuració celestial ajudarà a posar el motor a màxima potència! Ara res no podrà aturar-te! Correràs de banda a banda durant tot el dia amb singular energia. Fins i tot potser et converteixis en inspiració per als que t'envolten i se senten alguna cosa malament.

Balança

Potser és bona idea que avui t'ocupis de la casa i de la família. Si havies decidit fer alguns arranjaments o renovacions, o si no t'has estat ocupant de les coses de cada dia com t'hagués agradat, és moment de posar-les en marxa. Potser vols demanar a algú de la família que t'ajudi..

Escorpí

Si observéssim l'energia que has invertit en les teves relacions darrerament, semblaria com si només haguessis somiat planificar coses a fer amb amics. La combinació d'influències astrals potser t'està empenyent a planificar unes vacances curtes o una gran festa amb alguns amics nous.

Sagitari

Avui podries comunicar-te amb moltes persones. La configuració astral augmenta el ritme dels missatges verbals, correus electrònics i conferències. Podries descobrir que voles d´un compromís al següent. Mentrestant, el telèfon potser no pari de sonar. Pren-te un temps durant el dia per recuperar l'alè..

Capricorn

Avui probablement estigues en molt bona forma. L'actual configuració celestial us convida a organitzar les vostres accions més del que usualment ho feu. Però com que aquesta ja és la teva especialitat, gràcies al teu Signe Solar, et comportaràs molt professionalment i tranquil·lament amb la situació sota control. Les persones se sentiran segures amb la teva sola presència.

Aquari

Amb l´alineació celestial d´avui, estaràs de molt bon ànim. Podries decidir trucar a alguns amics i reunir-te amb ells per sopar. O podries convidar algú especial a una cita romàntica. Aquest és un bon moment per divertir-se i augmentar lactivitat social. No et quedis tot sol a casa.

Peixos

Donada l'alineació astral d'avui, podries decidir obrir el teu cor a algú. Has estat pensant molt darrerament i podries necessitar descomprimir una mica de la tensió. Potser vols parlar sobre una relació romàntica que és tot un desafiament. O potser has de triar entre diferents estratègies professionals.