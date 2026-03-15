Dia del Pare

Sorprèn el pare amb detalls que combinen elegància i personalitat. Una selecció d’idees amb estil pensades per a pares que valoren la qualitat i el disseny. Propostes per encertar amb un regal especial en el seu dia. Pren-ne nota!

David Beckham i la seva filla Harper Seven

David Beckham i la seva filla Harper Seven

Sílvia Lozano
Sílvia Lozano

ICÒNIC EN VERD

Polo Lacoste

Polo Lacoste

Polo clàssic en cotó amb logo brodat.

Lacoste

Altaveu The Transparent Speaker

Altaveu The Transparent Speaker

MINIMALISTA

Altaveu The Transparent Speaker d’alumini i vidre temperat que ofereix una experiència de so inigualable.

Transparent

Ulleres Ray Ban

Ulleres Ray Ban

L’ETERNA WAYFARER

Ulleres en Carey del mític model Wayfarer Classic.

Ray-Ban

Braçalet Force 10

Braçalet Force 10

INSPIRACIÓ NÀUTICA

Braçalet Force 10 manilla d’or blanc.

FRED

Llibre 'The Atlas of Car Design'

Llibre 'The Atlas of Car Design'

DISSENY SOBRE RODES

Llibre ‘The Atlas of Car Design’, de Jason Barlow.

Phaidon

Mocassí Laurent

Mocassí Laurent

ELEGÀNCIA CONTEMPORÀNIA

Mocassí Lauren en pell i acabat artesanal.

Lottusse

Anell Move Titanium

Anell Move Titanium

JOIA MASCULINA

Anell Move Titanium negre amb diamant negre en moviment.

Messika

Maleta Bank Spinner 55M

Maleta Bank Spinner 55M

BAGULS D’ANTANY

Maleta Bank Spinner 55M de cabina 100% alumini amb tanques especials Butterfly.

FPM MILANO

