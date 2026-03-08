DMG

Lavanda en femení

Aquest to suau i elegant s’ha convertit en una de les tendències cromàtiques de la temporada. El color lavanda aporta llum i sofisticació als ‘looks’ de primavera. Avui, coincidint amb el Dia internacional de la dona treballadora, el morat, color vinculat al 8-M, també és símbol de força.

Chloé SS26.

Chloé SS26.

UNA ONA D’ELEGÀNCIA

TAG Heuer Aquaracer Professional 300 Date

El nou rellotge de busseig Aquaracer Professional 300 Date automàtic de 36 mm en acer i amb vuit índexs de diamants VS+

Tag Heuer.

Anell Pasquale Bruni

ARTESANIA ITALIANA

Anell Petit Joli en or vermell, ametista i diamants.

Pasquale Bruni.

Penjoll Pasquale Bruni

ARTESANIA ITALIANA

Penjoll en or vermell, ametista i diamants.

Pasquale Bruni.

Mocador de seda.

L’ACCESSORI CHIC

Mocador Mitzah Butterflies & Iris en seda.

Dior.

Unique Violet Collagen.

ACTUA DE NIT

Unique Violet Collagen estimula el col·lagen mentre dorms per despertar-te radiant.

Unique.

Bossa mitjana Weekend Bag.

PER ALS CAPS DE SETMANA

Bossa mitjana Weekend Bag en 100% cotó orgànic.

Hay.

Perfum Purple Accento.

CRYSTAL EDITION

Perfum Purple Accento de 100 ml amb aroma fresc i afustat.

Xerjoff.

Valentino SS26.

