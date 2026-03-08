DMG
Lavanda en femení
Aquest to suau i elegant s’ha convertit en una de les tendències cromàtiques de la temporada. El color lavanda aporta llum i sofisticació als ‘looks’ de primavera. Avui, coincidint amb el Dia internacional de la dona treballadora, el morat, color vinculat al 8-M, també és símbol de força.
UNA ONA D’ELEGÀNCIA
El nou rellotge de busseig Aquaracer Professional 300 Date automàtic de 36 mm en acer i amb vuit índexs de diamants VS+
Tag Heuer.
ARTESANIA ITALIANA
Anell Petit Joli en or vermell, ametista i diamants.
Pasquale Bruni.
ARTESANIA ITALIANA
Penjoll en or vermell, ametista i diamants.
Pasquale Bruni.
L’ACCESSORI CHIC
Mocador Mitzah Butterflies & Iris en seda.
Dior.
ACTUA DE NIT
Unique Violet Collagen estimula el col·lagen mentre dorms per despertar-te radiant.
Unique.
PER ALS CAPS DE SETMANA
Bossa mitjana Weekend Bag en 100% cotó orgànic.
Hay.
CRYSTAL EDITION
Perfum Purple Accento de 100 ml amb aroma fresc i afustat.
Xerjoff.