Al nostre radar

Aquesta setmana hi ha peces i objectes amb actitud: clàssics reinterpretats, detalls que marquen estil i essencials amb mirada contemporània. Una selecció intuïtiva i sofisticada, pensada per inspirar dins i fora de l’armari.

SEGONA PELL. Jaqueta Oversize en pell color conyac. Mango.

Penjoi Mikado amb citrí i or rosa en forma de gla.

DISSENY ICÒNIC. Penjoll Mikado amb citrí i or rosa en forma de gla. Tamara Comolli.

Ulleres de sol de pasta.

EN FORMAT XL. Ulleres de sol de pasta. Stradivarius.

Llibre ‘The Gourmand’s Lemon’.

PER A GURMETS. Llibre ‘The Gourmand’s Lemon’. Taschen.

Faldilla Jude Midi en color blau texà.

DENIM. Faldilla Jude Midi en color blau texà. Tara Jarmon.

Mocassins Lara en pell de varis colors.

TRICOLOR. Mocassins Lara en pell de varis colors. Lottusse.

Butaca Pacha dissenyada per Pierre Paulin.

COM SEURE ALS NÚVOLS. Butaca Pacha dissenyada per Pierre Paulin. Gubi.

