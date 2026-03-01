DMG
Al nostre radar
Aquesta setmana hi ha peces i objectes amb actitud: clàssics reinterpretats, detalls que marquen estil i essencials amb mirada contemporània. Una selecció intuïtiva i sofisticada, pensada per inspirar dins i fora de l’armari.
SEGONA PELL. Jaqueta Oversize en pell color conyac. Mango.
DISSENY ICÒNIC. Penjoll Mikado amb citrí i or rosa en forma de gla. Tamara Comolli.
EN FORMAT XL. Ulleres de sol de pasta. Stradivarius.
PER A GURMETS. Llibre ‘The Gourmand’s Lemon’. Taschen.
DENIM. Faldilla Jude Midi en color blau texà. Tara Jarmon.
TRICOLOR. Mocassins Lara en pell de varis colors. Lottusse.
COM SEURE ALS NÚVOLS. Butaca Pacha dissenyada per Pierre Paulin. Gubi.