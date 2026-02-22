DMG

Athleisure amb actitud

Una proposta que fusiona luxe, comoditat i rendiment. Peces versàtils per moure’t amb estil, dins i fora del gimnàs. Amb teixits de qualitat que reflecteixen personalitat i energia positiva amb el plus welness del suplement d’omega. Moda activa que acompanya el teu ritme

Balenciaga Pre-Fall 2026 Collection.

Balenciaga Pre-Fall 2026 Collection.

Sílvia Lozano
Publicat per
Sílvia Lozano

Creat:

Actualitzat:

TOTE BAG. Bossa de mà de gran capacitat en cotó i pell amb logotip. Balenciaga.

Bossa de mà de gran capacitat en cotó i pell amb logotip. Balenciaga.

Bossa de mà de gran capacitat en cotó i pell amb logotip. Balenciaga.

Top Performance amb subjecció integrada.

Top Performance amb subjecció integrada.

CROP TOP. Top Performance amb subjecció integrada. Loewe per On.

Càpsules Unique Pink omega 100% vegetals ac.grassos 3,6,7,9, glicina, reishi i piperina.

Càpsules Unique Pink omega 100% vegetals ac.grassos 3,6,7,9, glicina, reishi i piperina.

MÉS QUE OMEGA. Càpsules Unique Pink omega 100% vegetals ac.grassos 3,6,7,9, glicina, reishi i piperina. Unique.

Leggings Suit Up Airlift.

Leggings Suit Up Airlift.

FITNESS. Leggings Suit Up Airlift. Alo Yoga

foto2 costat

foto2 costat

Ampolla isotèrmica Back to Live 710 ml.

Ampolla isotèrmica Back to Live 710 ml.

VIDA ACTIVA. Ampolla isotèrmica Back to Live 710 ml. Lululemon

Sabatilla esportiva Cloudsurfer Next.Sabatilla esportiva Cloudsurfer Next.

Sabatilla esportiva Cloudsurfer Next.Sabatilla esportiva Cloudsurfer Next.

RENDIMENT. Sabatilla esportiva Cloudsurfer Next. On.

tracking