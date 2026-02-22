DMG
Athleisure amb actitud
Una proposta que fusiona luxe, comoditat i rendiment. Peces versàtils per moure’t amb estil, dins i fora del gimnàs. Amb teixits de qualitat que reflecteixen personalitat i energia positiva amb el plus welness del suplement d’omega. Moda activa que acompanya el teu ritme
TOTE BAG. Bossa de mà de gran capacitat en cotó i pell amb logotip. Balenciaga.
CROP TOP. Top Performance amb subjecció integrada. Loewe per On.
MÉS QUE OMEGA. Càpsules Unique Pink omega 100% vegetals ac.grassos 3,6,7,9, glicina, reishi i piperina. Unique.
FITNESS. Leggings Suit Up Airlift. Alo Yoga
VIDA ACTIVA. Ampolla isotèrmica Back to Live 710 ml. Lululemon
RENDIMENT. Sabatilla esportiva Cloudsurfer Next. On.