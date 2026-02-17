DMG

Croc Madame

La textura coco, amb efecte cocodril, s’imposa aquesta temporada, especialment en tonalitats marrons. Apostar per una jaqueta amb aquest estampat és un encert segur, i si la combines amb complements com bosses o sabates a joc, aconseguiràs un look elegant i amb molta personalitat.

Model posant amb roba de la marca Saint Laurent.

Model posant amb roba de la marca Saint Laurent.

Sílvia Lozano
Publicat per
Sílvia Lozano

Creat:

Actualitzat:

Rellotge Lady premier automatic de Breitling .

Rellotge Lady premier automatic de Breitling .

Rellotge LADY PREMIER

Automàtic 36 en or vermell de 18 k (c.p.v.)

Breitling.

Jaqueta de Mango.

Jaqueta de Mango.

Jaqueta bomber efecte pell coco (59,99 €)

Mango.

Faldilla de Mango.

Faldilla de Mango.

Faldilla midi efecte pell coco (35,99 €)

Mango.

La influencer Noruega Nina Sandbech.

La influencer Noruega Nina Sandbech.

La influencer noruega Nina Sandbech.

Sabates esportives Adidas.

Sabates esportives Adidas.

Sabatilla Superstar x Wales Bonner 

amb pell efecte croc (275 €)

Adidas.

Bossa de mà amb estampat animal de la marca Parfois.

Bossa de mà amb estampat animal de la marca Parfois.

Bossa de mà mini tote en estampat animal (23,99 €)

Parfois.

Mocassins de pell del ZARA.

Mocassins de pell del ZARA.

Mocassins en pell efecte relleu (59,95 €)

Zara.

tracking