DMG
Croc Madame
La textura coco, amb efecte cocodril, s’imposa aquesta temporada, especialment en tonalitats marrons. Apostar per una jaqueta amb aquest estampat és un encert segur, i si la combines amb complements com bosses o sabates a joc, aconseguiràs un look elegant i amb molta personalitat.
Rellotge LADY PREMIER
Automàtic 36 en or vermell de 18 k (c.p.v.)
Breitling.
Jaqueta bomber efecte pell coco (59,99 €)
Mango.
Faldilla midi efecte pell coco (35,99 €)
Mango.
La influencer noruega Nina Sandbech.
Sabatilla Superstar x Wales Bonner
amb pell efecte croc (275 €)
Adidas.
Bossa de mà mini tote en estampat animal (23,99 €)
Parfois.
Mocassins en pell efecte relleu (59,95 €)
Zara.