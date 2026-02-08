DMG
L’amor en ‘pole position’
Aquest Sant Valentí el cor accelera a fons. El vermell pren la pista amb peces icòniques de Fórmula 1 i un clar esperit ‘racing’, pensades per als amants de la velocitat, l’adrenalina i l’estil. Regals que no frenen, dissenyats per viure l’amor a tota potència. Preparats, llestos… enamora’t!
PIT STOP COFFEE
Cafetera superautomàtica Salzburg Red d’edició limitada.
Porsche x SMEG.
ADRELINA AL CANELL
Rellotge Carrera Chronograph extreme sport automàtic de 44 mm en titani.
Tag Heuer.
L’HORA DEL PODI
Rellotge BR-X5 Racing 41 mm edició limitada a 500 peces.
Bell & Ross.
SO DE COMPETICIÓ
Auriculars prèmium Beoplay H95 edició Ferrari.
Bang & Olufsen.
L’ESPORTIU SOBRE DUES RODES
Bicicleta EBIKE CROSS PERFORMANCE EXC elèctrica de muntanya, desenvolupada amb Rotwild, quadre de carboni i motor Shimano EP801 de 85 Nm. PORSCHE.
VISIÓ DE ‘POLE’.
Ulleres Scuderia Ferrari Collection.
Ray Ban.