L’amor en ‘pole position’

Aquest Sant Valentí el cor accelera a fons. El vermell pren la pista amb peces icòniques de Fórmula 1 i un clar esperit ‘racing’, pensades per als amants de la velocitat, l’adrenalina i l’estil. Regals que no frenen, dissenyats per viure l’amor a tota potència. Preparats, llestos… enamora’t!

Carlos Sainz Jr. i la seva parella, Rebecca Donaldson.

Sílvia Lozano
Sílvia Lozano

PIT STOP COFFEE

Cafetera Porsche x SMEG.

Cafetera superautomàtica Salzburg Red d’edició limitada. 

Porsche x SMEG.

Rellotge Tag Heuer.

ADRELINA AL CANELL

Rellotge Carrera Chronograph extreme sport automàtic de 44 mm en titani. 

Tag Heuer.

Rellotge Bell & Ross.

L’HORA DEL PODI

Rellotge BR-X5 Racing 41 mm edició limitada a 500 peces. 

Bell & Ross.

Auriculars Bang & Olufsen.

SO DE COMPETICIÓ

Auriculars prèmium Beoplay H95 edició Ferrari. 

Bang & Olufsen.

Bicicleta Porsche

L’ESPORTIU SOBRE DUES RODES

Bicicleta EBIKE CROSS PERFORMANCE EXC elèctrica de muntanya, desenvolupada amb Rotwild, quadre de carboni i motor Shimano EP801 de 85 Nm. PORSCHE.

Ulleres Scuderia Ferrari Collection.

VISIÓ DE ‘POLE’. 

Ulleres Scuderia Ferrari Collection. 

Ray Ban.

