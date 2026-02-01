Monsieur Napoléon
La jaqueta napoleònica torna al front de batalla de la moda. El 2026 recupera una peça icònica que ja va marcar tendència el 2016: botons daurats, tall estructurat i elegància militar, ara reinterpretats amb teixits més còmodes i colors actuals. La clau? Portar-la amb texans, vambes i un complement en un to vibrant que elevi el look.
SILUETA ESTRUCTURADA
Jaqueta curta amb botons en caixmir. Col·lecció Resort 2026. Ralph Lauren Collection.
DE CAMA AMPLA
Texans model Arc Criss Cross amb cintura asimètrica. Agolde.
UNIFORME D’HÚSSAR
Jaqueta entallada de ratlles amb botons de metall i cremallera. Zara.
COMPANY DE VIATGE
Rellotge Skindiver GMT amb corretja de cautxú i edició limitada a 100 peces. Vulcain.
ARTESANIA JAPONESA
Sabatilla esportiva Mexico 66 en pell. Onitsuka Tiger.
ICÒNIC
Bossa de mà New Luggage en pell, color blau. Celine.
Dior Men primavera-estiu 2026.