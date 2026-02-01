Monsieur Napoléon

La jaqueta napoleònica torna al front de batalla de la moda. El 2026 recupera una peça icònica que ja va marcar tendència el 2016: botons daurats, tall estructurat i elegància militar, ara reinterpretats amb teixits més còmodes i colors actuals. La clau? Portar-la amb texans, vambes i un complement en un to vibrant que elevi el look.

McQueen primavera-estiu 2026

Sílvia Lozano
Sílvia Lozano

SILUETA ESTRUCTURADA

Jaqueta Ralph Lauren

Jaqueta curta amb botons en caixmir. Col·lecció Resort 2026. Ralph Lauren Collection.

Texans model Arc Criss Cross amb cintura asimètrica

DE CAMA AMPLA

Texans model Arc Criss Cross amb cintura asimètrica. Agolde.

Jaqueta entallada de ratlles amb botons de metall i cremallera.

UNIFORME D’HÚSSAR

Jaqueta entallada de ratlles amb botons de metall i cremallera. Zara.

Rellotge Skindiver GMT amb corretja de cautxú i edició limitada a 100 peces.

COMPANY DE VIATGE

Rellotge Skindiver GMT amb corretja de cautxú i edició limitada a 100 peces. Vulcain.

Sabatilla esportiva Mexico 66 en pell.

ARTESANIA JAPONESA

Sabatilla esportiva Mexico 66 en pell. Onitsuka Tiger.

Bossa de mà New Luggage en pell, color blau.

ICÒNIC

Bossa de mà New Luggage en pell, color blau. Celine.

Dior Men primavera-estiu 2026.

