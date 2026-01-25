DMG

Vermell Valentino

Per a Valentino Garavani, el vermell no era només un color, sinó una declaració d’estil. Inspirat per l’òpera, l’art i la feminitat absoluta, el Rosso Valentino simbolitzava passió, poder i bellesa. Des del 1959, aquest to icònic ha definit la identitat de la casa italiana, convertint el vermell en segell i llegenda. L’últim emperador de la moda diu adeu als 93 anys.

Valentino Garavani a Roma amb les seves models, cap al 1999.

Valentino Gravani (1932-2026).

