DMG
Vermell Valentino
Per a Valentino Garavani, el vermell no era només un color, sinó una declaració d’estil. Inspirat per l’òpera, l’art i la feminitat absoluta, el Rosso Valentino simbolitzava passió, poder i bellesa. Des del 1959, aquest to icònic ha definit la identitat de la casa italiana, convertint el vermell en segell i llegenda. L’últim emperador de la moda diu adeu als 93 anys.
VALENTINO GARAVANI
1932-2026.
ROCKSTUD
Sabates de saló Studdy amb taló de 10 cm i acabat d’efecte Antique Brass.
VALENTINO
Tardor-hivern 2025-2026.
EL MÍTIC RED
Vestit llarg Cady Couture en seda 100% amb llaç a l’esquena i detall frunzit a la cintura.
PERSONALITAT VIBRANT
Llapis de llavis Spike mat de Valentino Beauty.
NOVETAT 2026
Minibossa de mà VLogo Signature en pell.