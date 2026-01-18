DMG

El color de moda

Deep Teal és el to de l’any 2026 segons Pantone, una fusió hipnòtica de blau profund i verd sofisticat que parla de confiança, reinvenció i estil sense esforç. A les passarel·les, vesteix des de seda fluida fins a bruses elegants, redefinint la modernitat. En joieria, és la tendència absoluta: gemmes i ornaments brillen amb un toc contemporani i refinat. No és només una tonalitat: és un imprescindible per a l’armari del 2026.

Saint Laurent.

Sílvia Lozano
Saint Laurent

Saint Laurent. Col·lecció estiu 2026.

Col·lecció estiu 2026.

Pantone

Pantone

Deep Teal és el to de l’any 2026 segons Pantone.

Chanel Métiers d’Art 2026.

CHARM Penjoll d’or DoDo.

CHARM

Penjoll d’or rosa de 9 kt amb esmalt turquesa d’efecte nacarat en forma de dofí.

DoDo.

Anell Pasquale Bruni.

TRES EN UN

Anell de la col·lecció Petit Joli Lunaire en or rosa de 18 cm amb gemmes i diamants.

Pasquale Bruni.

Arracades d’or rosa Pomellato.

DOBLET DE GEMMES

Arracades d’or rosa i blanc de 18 kt,

2 prasiolites,

2 malaquites (14,6 ct),

62 tsavorites (0,4 ct) sobre or rosa de 18 kt rodiat en negre.

Pomellato.

Ulleres CHANEL

LLUM VERDA

Ulleres de sol rectangulars de nova col·lecció 2026 amb muntura d’acetat i lents de color verd.

Chanel.

