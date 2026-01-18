DMG
El color de moda
Deep Teal és el to de l’any 2026 segons Pantone, una fusió hipnòtica de blau profund i verd sofisticat que parla de confiança, reinvenció i estil sense esforç. A les passarel·les, vesteix des de seda fluida fins a bruses elegants, redefinint la modernitat. En joieria, és la tendència absoluta: gemmes i ornaments brillen amb un toc contemporani i refinat. No és només una tonalitat: és un imprescindible per a l’armari del 2026.
Saint Laurent
Col·lecció estiu 2026.
Deep Teal és el to de l’any 2026 segons Pantone.
Chanel Métiers d’Art 2026.
CHARM
Penjoll d’or rosa de 9 kt amb esmalt turquesa d’efecte nacarat en forma de dofí.
DoDo.
TRES EN UN
Anell de la col·lecció Petit Joli Lunaire en or rosa de 18 cm amb gemmes i diamants.
Pasquale Bruni.
DOBLET DE GEMMES
Arracades d’or rosa i blanc de 18 kt,
2 prasiolites,
2 malaquites (14,6 ct),
62 tsavorites (0,4 ct) sobre or rosa de 18 kt rodiat en negre.
Pomellato.
LLUM VERDA
Ulleres de sol rectangulars de nova col·lecció 2026 amb muntura d’acetat i lents de color verd.
Chanel.