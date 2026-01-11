DMG
Zoom: Sota zero
El gener arriba amb temperatures molt baixes i convida a buscar refugi en els petits plaers d’hivern. Dies curts, aire fred i ganes de confort marquen el ritme del mes més gèlid de l’any. Un ‘shopping’ pensat per abrigar, escalfar i fer més suportable el fred intens. Perquè quan el termòmetre cau, el benestar esdevé imprescindible.
Jaqueta d’esquí Korad amb caputxa dissenyada amb un suau farcit de plomissol i un acabat apelfat.
Bogner.
Pantalons de caixmir pur amb cordó a la cintura.
Herno.
Butaca Ronan & Erwan en teixit bouclé i coixins de la col·lecció Vitra Cushions.
Vitra.
Tassa de porcelana amb nansa de la col·lecció design naif.
Villeroy & Boch.
Bossa de mà d’efecte pèl.
Parfois.
Rellotge Chronomat Automatic 36 d’acer, amb or vermell de 18 quirats, esfera de nacre i índexs i bisell amb diamants.
Breitling.
Gorro de llana amb logotip.
Moncler.
Bota de la col·lecció Ski folrada amb cordons d’efecte borreguet i pell d’ant.
Zara.