DMG

Zoom: Sota zero

El gener arriba amb temperatures molt baixes i convida a buscar refugi en els petits plaers d’hivern. Dies curts, aire fred i ganes de confort marquen el ritme del mes més gèlid de l’any. Un ‘shopping’ pensat per abrigar, escalfar i fer més suportable el fred intens. Perquè quan el termòmetre cau, el benestar esdevé imprescindible.

Jil Sander per Moncler

Jil Sander per Moncler

Sílvia Lozano
Publicat per
Sílvia Lozano

Creat:

Actualitzat:

Jaqueta d’esquí Korad amb caputxa dissenyada amb un suau farcit de plomissol i un acabat apelfat.

Jaqueta Bogner.

Jaqueta Bogner.

Bogner.

Pantalons Herno.

Pantalons Herno.

Pantalons de caixmir pur amb cordó a la cintura.

Herno.

Butaca Vitra.

Butaca Vitra.

Butaca Ronan & Erwan en teixit bouclé i coixins de la col·lecció Vitra Cushions.

Vitra.

Tassa Villeroy & Boch.

Tassa Villeroy & Boch.

Tassa de porcelana amb nansa de la col·lecció design naif. 

Villeroy & Boch.

Bossa Parfois.

Bossa Parfois.

Bossa de mà d’efecte pèl.

Parfois.

Rellotge Breitling.

Rellotge Breitling.

Rellotge Chronomat Automatic 36 d’acer, amb or vermell de 18 quirats, esfera de nacre i índexs i bisell amb diamants.

Breitling.

Gorro Moncler.

Gorro Moncler.

Gorro de llana amb logotip.

Moncler.

Bota Zara.

Bota Zara.

Bota de la col·lecció Ski folrada amb cordons d’efecte borreguet i pell d’ant.

Zara.

tracking