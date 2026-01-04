DMG
Zoom: Carta als Reis
La il·lusió dels Reis passa per escriure la carta més especial. Aquest any, els somnis prenen forma amb regals que encanten: una joia, tocs de moda i propostes per a grans i petits. Descobriu peces úniques que faran brillar qualsevol sorpresa sota l’arbre. Que els Reis us portin tot el que heu somiat!
PER ALS MÉS PETITS
Joguina infantil Supermercat.
Zara Home.
ESPIRAL DE CRISTALL
Gerro Eye de cristall tallat rectangular de gran format.
Bacarrat.
REGAL DE REIS
Anell Menottes model mitjà en or groc i diamants.
dinh van.
FASHIONISTA
Bossa de mà Ciao Ciao en pell.
Bottega Veneta.
TRÈS CHIC
Rellotge Première Charms Couture d’acer, revestit d’or groc i pell.
CHANEL.
TOT TERRENY
Botes en pell d’ant i nobuk Peak City per a home.
Moncler.
ESTIL ALPÍ
Jersei Fair Isle amb barreja de llana i lluentons.
Loewe.
MIRADA BRILLANT
Ulleres de sol en forma de papallona.
Swarovski.
LLUM HIPNÒTICA
Làmpada de taula Melt amb un disseny inspirat en el vidre bufat en calent.
Tom Dixon.