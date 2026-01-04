DMG

Zoom: Carta als Reis

La il·lusió dels Reis passa per escriure la carta més especial. Aquest any, els somnis prenen forma amb regals que encanten: una joia, tocs de moda i propostes per a grans i petits. Descobriu peces úniques que faran brillar qualsevol sorpresa sota l’arbre. Que els Reis us portin tot el que heu somiat!

dinh van.

dinh van.

PER ALS MÉS PETITS

Joguina Zara Home.

Joguina Zara Home.

Joguina infantil Supermercat.

Zara Home.

ESPIRAL DE CRISTALL Gerro Bacarrat.

ESPIRAL DE CRISTALL Gerro Bacarrat.

ESPIRAL DE CRISTALL

Gerro Eye de cristall tallat rectangular de gran format.

Bacarrat.

Anell dinh van.

Anell dinh van.

REGAL DE REIS

Anell Menottes model mitjà en or groc i diamants.

dinh van.

Bossa de mà Bottega Veneta.

Bossa de mà Bottega Veneta.

FASHIONISTA

Bossa de mà Ciao Ciao en pell.

Bottega Veneta.

TRÈS CHIC Rellotge CHANEL.

TRÈS CHIC Rellotge CHANEL.

TRÈS CHIC

Rellotge Première Charms Couture d’acer, revestit d’or groc i pell.

CHANEL.

Botes Moncler.

Botes Moncler.

TOT TERRENY

Botes en pell d’ant i nobuk Peak City per a home.

Moncler.

Jersei Loewe.

Jersei Loewe.

ESTIL ALPÍ

Jersei Fair Isle amb barreja de llana i lluentons.

Loewe.

Ulleres Swarovski.

Ulleres Swarovski.

MIRADA BRILLANT

Ulleres de sol en forma de papallona.

Swarovski.

Làmpada Tom Dixon.

Làmpada Tom Dixon.

LLUM HIPNÒTICA

Làmpada de taula Melt amb un disseny inspirat en el vidre bufat en calent.

Tom Dixon.

