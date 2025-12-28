DMG

Benvingut 2026

Lluïm la nit amb joies protagonistes, lluentons que capten totes les mirades i talons daurats que marquen el pas cap a un any extraordinari. I brindem pels nous inicis amb una copa de xampany. Brillar és celebrar. Bon any!

La model llueix les joies de la col·lecció Nudo d’alta joieria de Pomellato, disponibles a Maison Roca, 97, d’Andorra la Vella.

Sílvia Lozano
Sílvia Lozano

LA MESTRIA DE POMELLATO

Collaret d’alta joieria de la col·lecció Nudo en or rosa de 18 quirats.

Collaret d’alta joieria de la col·lecció Nudo en or rosa de 18 quirats. La cadena està adornada amb 238 diamants pavès. Llueix una gemma de turmalina rubel·lita i es completa amb un tancament de mosquetó.

Pomellato.

Vestit de festa Honey Dew amb mànigues tipus capa i acabat lluminós amb lluentons i cristalls.

CAP D’ANY BRILLANT

Vestit de festa Honey Dew amb mànigues tipus capa i acabat lluminós amb lluentons i cristalls.

Jenny Packham.

Arracades d’alta joieria de la col·lecció Nudo en or rosa de 18 quirats amb turmalina rubel·lita, 50 diamants pavès i tanca omega per a una major subjecció.

FILOSOFIA FREE GEMS

Arracades d’alta joieria de la col·lecció Nudo en or rosa de 18 quirats amb turmalina rubel·lita, 50 diamants pavès i tanca omega per a una major subjecció.

Pomellato.

Anell d’alta joieria de la col·lecció Nudo en or rosa de 18 quirats amb turmalina rubel·lita i 228 diamants pavès.

UN SÍ SEGUR

Anell d’alta joieria de la col·lecció Nudo en or rosa de 18 quirats amb turmalina rubel·lita i 228 diamants pavès.

Pomellato.

Champagne Rosé Vintage 2009

UNA MADURESA SUBLIM

Champagne Rosé Vintage 2009 que captiva pel seu caràcter íntim i tendre.

Dom Pérignon.

Assortiment de macarons variats, edició especial de Nadal.

PLAERS DOLÇOS

Assortiment de macarons variats, edició especial de Nadal.

Ladurée.

Sandàlies Ce Soir en napa color daurat i detalls brodats amb un elegant taló d’agulla de 105 mm.

PAS DE SIRENA

Sandàlies Ce Soir en napa color daurat i detalls brodats amb un elegant taló d’agulla de 105 mm.

Aquazzura.

