Benvingut 2026
Lluïm la nit amb joies protagonistes, lluentons que capten totes les mirades i talons daurats que marquen el pas cap a un any extraordinari. I brindem pels nous inicis amb una copa de xampany. Brillar és celebrar. Bon any!
LA MESTRIA DE POMELLATO
Collaret d’alta joieria de la col·lecció Nudo en or rosa de 18 quirats. La cadena està adornada amb 238 diamants pavès. Llueix una gemma de turmalina rubel·lita i es completa amb un tancament de mosquetó.
Pomellato.
CAP D’ANY BRILLANT
Vestit de festa Honey Dew amb mànigues tipus capa i acabat lluminós amb lluentons i cristalls.
Jenny Packham.
FILOSOFIA FREE GEMS
Arracades d’alta joieria de la col·lecció Nudo en or rosa de 18 quirats amb turmalina rubel·lita, 50 diamants pavès i tanca omega per a una major subjecció.
Pomellato.
UN SÍ SEGUR
Anell d’alta joieria de la col·lecció Nudo en or rosa de 18 quirats amb turmalina rubel·lita i 228 diamants pavès.
Pomellato.
UNA MADURESA SUBLIM
Champagne Rosé Vintage 2009 que captiva pel seu caràcter íntim i tendre.
Dom Pérignon.
PLAERS DOLÇOS
Assortiment de macarons variats, edició especial de Nadal.
Ladurée.
PAS DE SIRENA
Sandàlies Ce Soir en napa color daurat i detalls brodats amb un elegant taló d’agulla de 105 mm.
Aquazzura.