Joies i rellotges, bosses de mà, perfums i nutricosmètica, les sabates perfectes, espelmes i panettones… Seleccionem els regals més exclusius i desitjables d’aquest Nadal. ‘It’s shopping time!’
Panettone de pistatxo sicilià amb crema suau de pistatxo.
Dolce&Gabbana.
Penjoll Mikado Bouquet Fairy en or rosa i turmalina verda.
Tamara Comolli.
Espelma aromàtica Fir, ed. limitada Nadal.
Trudon.
Collagen Unique Green, que facilita la digestió i té efecte ventre pla.
Unique.
Càpsules Unique Pink Omega 100% vegetals ac.grassos 3.6.7.9, glicina, reishi i peperina
Unique.
Braçalet Force 10 en or rosa i diamants.
Fred.
Rellotge Chronomat B01 42 mm en acer i or vermell.
Breitling.
Sabata de dona Torhill Bee Olive en pell d’ant.
Clarks.
Bossa de mà Hermes Birkin 35 Ed. limitada Club en pell Clemence i color or.
Opportunities
Perfum intens per a home Cypress & Grapevine.
Jo Malone.
Anell en or rosa i blanc amb prasiolita i 39 diamants blancs
Pomellato.
Bota alta combinada en pell marró i ant.
Lottusse.
Bossa de mà d'home Borne en pell.
Lottusse