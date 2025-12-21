DMG

Idees regals

Joies i rellotges, bosses de mà, perfums i nutricosmètica, les sabates perfectes, espelmes i panettones… Seleccionem els regals més exclusius i desitjables d’aquest Nadal. ‘It’s shopping time!’

Sílvia Lozano
Sílvia Lozano

Panettone de pistatxo sicilià amb crema suau de pistatxo.

Dolce&Gabbana.

Penjoll Mikado Bouquet Fairy en or rosa i turmalina verda.

Tamara Comolli.

Espelma aromàtica Fir, ed. limitada Nadal.

Trudon.

Collagen Unique Green, que facilita la digestió i té efecte ventre pla.

Unique.

Càpsules Unique Pink Omega 100% vegetals.

Unique.

Braçalet Force 10 en or rosa i diamants.

Fred.

Rellotge Chronomat B01 42 mm en acer i or vermell.

Breitling.

Sabata de dona Torhill Bee Olive en pell d’ant.

Clarks.

Bossa de mà Hermes Birkin 35 Ed. limitada Club en pell Clemence i color or.

Opportunities

Perfum intens per a home Cypress & Grapevine.

Jo Malone.

Anell en or rosa i blanc amb prasiolita i 39 diamants blancs

Pomellato.

Bota alta de dona combinada en pell marró i ant.

Lottusse.

Bossa de mà d'home Borne en pell.

Lottusse

