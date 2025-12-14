DMG

Brilla aquest Nadal: joies que il·luminen moments

Aquest Nadal, deixa’t captivar per l’encant intemporal de les joies que transformen cada detall en un record inesborrable. Des de peces delicades que aporten un toc de llum subtil fins a creacions espectaculars que es converteixen en autèntics protagonistes, les joies són molt més que un regal: són un símbol d’afecte, d’elegància i de celebració.

Messika celebra els vint anys amb una campanya festiva protagonitzada per Kate Moss, on llum, moviment i complicitat transmeten l’esperit de celebració.

L’HORA BREITLING

Rellotge Chronomat Automàtic 36 en or vermell amb la icònica i còmoda corretja Rouleaux

Breitling.

Arracades en or rosa amb 70 diamants blancs

ELEGÀNCIA ATEMPORAL

Arracades en or rosa amb 70 diamants blancs.

Pomellato.

Anell Bee de Chaumet en or rosa i diamants.

HEXÀGON DE LLUM

Anell Bee de Chaumet en or rosa i diamants.

Chaumet.

Braçalet shamballa jewels

L’ENCÍS DEL PLATÍ

Braçalet sense trenar en platí i diamants G/VS.

Shamballa Jewels.

Braçalet Messika en or groc i diamants

Anell Move Link en or groc i diamants.

ESSÈNCIA MOVE

Anell Move Link en or groc i diamants.

Messika.

Arracades Move Link en or groc i diamants.

ELEGÀNCIA EN MOVIMENT

Arracades Move Link en or groc i diamants.

Messika.

Collaret Move Classique Ciselé en or groc i diamants.

SOFISTICAT

Collaret Move Classique Ciselé en or groc i diamants.

Messika.

