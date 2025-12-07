DMG

Or blanc: tret de sortida a la temporada d'esquí

La temporada d’esquí ja comença a Andorra i les muntanyes es vesteixen de blanc. És moment de preparar tot l’equipament necessari per gaudir de les pistes amb estil. Tot a punt per viure la neu, el nostre esport nacional.

Muntanyes nevades

Muntanyes nevades

Sílvia Lozano
Publicat per
Sílvia Lozano

Creat:

Actualitzat:

SWEAT PINK.

Anorac rosa Sweat Pink

Anorac en estampat de quadres vichy.

Cordova.

Mono d'esquí per marcar estil de Cordova

PER MARCAR ESTIL.

Mono d’esquí amb cinturó i estampat de quadres vichy.

Cordova.

Braçalet Force 10 de Fred.

DISTINCIÓ AL CANELL.

Braçalet Force 10 en or rosa i diamants.

Fred.

Casc d'esquí unisex, de Moncler.

SEGURETAT GARANTIDA.

Casc d’esquí unisex amb logotip.

Moncler.

Ulleres d'esquí de Moncler.

BONA VISTA.

Ulleres d’esquí Snowray unisex.

Moncler.

Bota d’esquí Mindbender 95 Boa 2026 per a dona de K2.

AJUSTABLES.

Bota d’esquí Mindbender 95 Boa 2026 per a dona.

K2.

Esquís Nela per a dona d'Stöckll.

HANDMADE.

Esquís Nela 96 per a dona.

Stöckli.

Jersei Star Dust estampat en 100% llana de Perfect Moment.

ESTELS ALPINS.

Jersei Star Dust estampat en 100% llana.

Perfect Moment.

