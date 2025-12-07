DMG
Or blanc: tret de sortida a la temporada d'esquí
La temporada d’esquí ja comença a Andorra i les muntanyes es vesteixen de blanc. És moment de preparar tot l’equipament necessari per gaudir de les pistes amb estil. Tot a punt per viure la neu, el nostre esport nacional.
SWEAT PINK.
Anorac en estampat de quadres vichy.
Cordova.
PER MARCAR ESTIL.
Mono d’esquí amb cinturó i estampat de quadres vichy.
Cordova.
DISTINCIÓ AL CANELL.
Braçalet Force 10 en or rosa i diamants.
Fred.
SEGURETAT GARANTIDA.
Casc d’esquí unisex amb logotip.
Moncler.
BONA VISTA.
Ulleres d’esquí Snowray unisex.
Moncler.
AJUSTABLES.
Bota d’esquí Mindbender 95 Boa 2026 per a dona.
K2.
HANDMADE.
Esquís Nela 96 per a dona.
Stöckli.
ESTELS ALPINS.
Jersei Star Dust estampat en 100% llana.
Perfect Moment.