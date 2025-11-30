DMG
Temporada festiva: comença la brillantor
Inaugura una de les èpoques més esperades de l’any amb el daurat com a protagonista. Elegància i llum es combinen per transformar cada instant en un moment de celebració. Afegeix un toc de sofisticació i deixa que el teu estil brilli amb intensitat total.
MIRADA BRILLANT
Paleta d’ombres d’ulls amb múltiples acabats.
Victoria Beckham.
PREMIÈRE GALON
Inspirat en els vestits de costura icònics de Chanel, el rellotge Première Galon combina un braçalet rígid en or groc de 18 quirats amb motiu trenat i una caixa octogonal emblemàtica. Disponible en or groc, amb diamants o pavès, és l’expressió perfecta d’elegància i rigor geomètric.
Chanel
ESSÈNCIA REFINADA
Perfum Old Fashioned amb notes de blat, essència hiperconcentrada de fusta de cedre i bàlsam de tolú.
Kilian Paris.
PASSOS DAURATS
Sabata destalonada amb taló de 50 mm en pell daurada i flor decorativa.
Jimmy Choo.
LE DEVAIN
Bossa de mà en teixit jacquard cloqué.
Valentino Garavani.
GOLDEN FLARE
Pantalons acampanats de tir mitjà amb estampat Paisley.
Etro.
LLUM CÒSMICA
Bola de miralls de 20 polzades en policarbonat daurat, reflecteix l’entorn i projecta llum.
Tom Dixon.