Temporada festiva: comença la brillantor

Inaugura una de les èpoques més esperades de l’any amb el daurat com a protagonista. Elegància i llum es combinen per transformar cada instant en un moment de celebració. Afegeix un toc de sofisticació i deixa que el teu estil brilli amb intensitat total.

MIRADA BRILLANT

Paleta d’ombres d’ulls Victoria Beckham.

Paleta d’ombres d’ulls amb múltiples acabats.

Victoria Beckham.

Rellotge Première Galon Chanel.

PREMIÈRE GALON

Inspirat en els vestits de costura icònics de Chanel, el rellotge Première Galon combina un braçalet rígid en or groc de 18 quirats amb motiu trenat i una caixa octogonal emblemàtica. Disponible en or groc, amb diamants o pavès, és l’expressió perfecta d’elegància i rigor geomètric.

Chanel

Perfum Kilian Paris.

ESSÈNCIA REFINADA

Perfum Old Fashioned amb notes de blat, essència hiperconcentrada de fusta de cedre i bàlsam de tolú.

Kilian Paris.

Sabata Jimmy Choo.

PASSOS DAURATS

Sabata destalonada amb taló de 50 mm en pell daurada i flor decorativa.

Jimmy Choo.

Bossa de mà Valentino Garavani.

LE DEVAIN

Bossa de mà en teixit jacquard cloqué.

Valentino Garavani.

Pantalons Etro.

GOLDEN FLARE

Pantalons acampanats de tir mitjà amb estampat Paisley.

Etro.

Bola de mirallsTom Dixon.

LLUM CÒSMICA

Bola de miralls de 20 polzades en policarbonat daurat, reflecteix l’entorn i projecta llum.

Tom Dixon.

