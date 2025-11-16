DMG

Dandi, en femení

La corbata, peça per excel·lència de l’armari clàssic masculí, ara forma part de ‘looks’ femenins i quotidians. La simbiosi entre un blazer estructurat, una camisa blanca, una corbata al coll i uns mocassins és una combinació guanyadora. Per donar-li un aire més femení suma-hi unes joies: un minirellotge i un anell tipus segell elevaran l’estil amb elegància.

Saint Laurent

Sílvia Lozano
Sílvia Lozano

Camisa Gucci.

BLANC IMPECABLE.

Camisa en popelín de cotó i logotip.

Gucci.

Collaret en forma de corbata. Zara.

TROMPE-L’OEIL.

Collaret en forma de corbata de baules metàl·liques i tancament amb mosquetó.

Zara.

Corbata Prada

SOBRIETAT.

Corbata de gavardina confeccionada en Re-Nylon.

Prada.

Segell Messika.

MUST-HAVE.

Segell Move Titanium natural amb pavès de diamants.

Messika.

Mocassí Lottusse.

EN MASCULÍ.

Mocassí Lara de pell bovina negra.

Lottusse.

Pantalons Saint Laurent.

FONS D’ARMARI.

Pantalons sastre de cintura alta en llana, plec central i doble pinça.

Saint Laurent.

Rellotge Chanel.

PREMIÈRE RUBAN.

Rellotge en or groc i titani, braçalet en cautxú negre de tacte vellutat i esfera amb 116 diamants.

Chanel.

Blazer Mango.

CLÀSSIC RENOVAT.

Blazer de la col·lecció Selection amb tancament encreuat de doble botonadura.

Mango.

