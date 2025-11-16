DMG
Dandi, en femení
La corbata, peça per excel·lència de l’armari clàssic masculí, ara forma part de ‘looks’ femenins i quotidians. La simbiosi entre un blazer estructurat, una camisa blanca, una corbata al coll i uns mocassins és una combinació guanyadora. Per donar-li un aire més femení suma-hi unes joies: un minirellotge i un anell tipus segell elevaran l’estil amb elegància.
BLANC IMPECABLE.
Camisa en popelín de cotó i logotip.
Gucci.
TROMPE-L’OEIL.
Collaret en forma de corbata de baules metàl·liques i tancament amb mosquetó.
Zara.
SOBRIETAT.
Corbata de gavardina confeccionada en Re-Nylon.
Prada.
MUST-HAVE.
Segell Move Titanium natural amb pavès de diamants.
Messika.
EN MASCULÍ.
Mocassí Lara de pell bovina negra.
Lottusse.
FONS D’ARMARI.
Pantalons sastre de cintura alta en llana, plec central i doble pinça.
Saint Laurent.
PREMIÈRE RUBAN.
Rellotge en or groc i titani, braçalet en cautxú negre de tacte vellutat i esfera amb 116 diamants.
Chanel.
CLÀSSIC RENOVAT.
Blazer de la col·lecció Selection amb tancament encreuat de doble botonadura.
Mango.