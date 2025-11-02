DMG

Paleta de temporada

El novembre arriba amb tons castanya: caramel, ambre i terracota, que celebren la tardor. Els verds profunds i els ocres aporten un toc de calidesa i llum. Una paleta inspirada en la natura que
transforma el fred en estil pur.

Victoria Beckham i Saint Laurent.

Sílvia Lozano
Sílvia Lozano

TOTE BAG.

Bossa Gucci.

Bossa de mà Giglio amb estampat GG i personalitzable.

Gucci.

Paleta La Beauté Louis Vuitton.

QUATRE EN UN.

Paleta d’ombra d’ulls recarregable.

La Beauté Louis Vuitton.

Braçalet Tamara Comolli.

CHESTNUT.

Braçalet Mikado Flamenco en or rosa 18 K amb 51 gemmes de citrí, peridot, quars fumat i turmalina verda en forma de gla.

Tamara Comolli.

Bota Ralph Lauren Collection.

DE CANYA ALTA. 

Bota Donnely en pell marró. 

Ralph Lauren Collection.

Rellotge Baume & Mercier.

SWISS MADE.

Rellotge Hampton 10670 de quars amb corretja de pell. 

Baume & Mercier.

Manta Hermès.

HIVERN A LA VISTA!

Manta Brides de Gala en teixit jacquard de llana merina.

Hermès.

