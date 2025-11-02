DMG
Paleta de temporada
El novembre arriba amb tons castanya: caramel, ambre i terracota, que celebren la tardor. Els verds profunds i els ocres aporten un toc de calidesa i llum. Una paleta inspirada en la natura que
transforma el fred en estil pur.
TOTE BAG.
Bossa de mà Giglio amb estampat GG i personalitzable.
Gucci.
QUATRE EN UN.
Paleta d’ombra d’ulls recarregable.
La Beauté Louis Vuitton.
CHESTNUT.
Braçalet Mikado Flamenco en or rosa 18 K amb 51 gemmes de citrí, peridot, quars fumat i turmalina verda en forma de gla.
Tamara Comolli.
DE CANYA ALTA.
Bota Donnely en pell marró.
Ralph Lauren Collection.
SWISS MADE.
Rellotge Hampton 10670 de quars amb corretja de pell.
Baume & Mercier.
HIVERN A LA VISTA!
Manta Brides de Gala en teixit jacquard de llana merina.
Hermès.