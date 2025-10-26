DMG

De quadres

Aquesta tardor-hivern, els quadres s’eleven a símbol d’estil i sofisticació, presents tant a la moda com a la joieria, i es fusionen amb el verd més elegant per definir la tendència de la temporada.

Sílvia Lozano
Sílvia Lozano

BRITISH.

Jaqueta de cotó amb disseny ‘oversize’ i coll de pana.

Mango.

VERSIÓ XL.

Bufanda Vally d’alpaca, llana i moher.

Acne Studios.

‘TRÈS CHIC’.

Braçalet Baby Move amb cordó en or blanc i diamants.

Messika.

AMANT DEL ‘MIDI’.

Faldilla de llana amb estampat de quadres.

Miu Miu.

PASTICCINO.

Bossa de mà model mitjà en pell de corder color caqui.

Weekend Max Mara.

COMPLEMENT CLAU.

Gorra de llana Triomphe amb logotip.

Celine.

DOBLE DIMENSIÓ.

Pantalons de llana amb pinces ZW collection.

Zara.

LLEGAT MILITAR.

Rellotge khaki Field Automàtic, caixa i braçalet d’acer 42 mm (també en 38 mm).

Hamilton.

