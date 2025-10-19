DMG
Tot al xoco
El marró xocolata i la pell d’ant triomfen aquesta temporada, especialment en jaquetes i accessoris. La versió llarga tipus ‘trench’ es consolida com a peça clau, mentre que les joies hi aporten un ‘push’ de personalitat i estil.
EMBLEMÀTIC.
Rellotge Serpenti Tubogas en or rosa, braçalet flexible en espiral, esfera marró i diamants.
Bulgari.
LUXE ALS LLAVIS.
Pintallavis setinat recarregable 112 - Rumbling Storm.
La Beauté Louis Vuitton.
APILABLES.
Anell Nudo solitari Assolut d'or rosa i or blanc, 105 diamants marrons.
Pomellato.
ELS MÉS VIRALS.
Mocassins soft en pell d’ant.
Saint Laurent.
Per lluir 24/7.
Bossa de mà Audrey adaptable a l'espatlla en pell d'ant
Lottusse.
SO PRÈMIUM.
Auriculars Beoplay H95 immersius amb cancel·lació de soroll.
Bang & Olufsen.
‘MUST’ABSOLUT.
Gavardina Corrin en pell d’ant.
Ducie.