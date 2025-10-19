DMG

Tot al xoco

El marró xocolata i la pell d’ant triomfen aquesta temporada, especialment en jaquetes i accessoris. La versió llarga tipus ‘trench’ es consolida com a peça clau, mentre que les joies hi aporten un ‘push’ de personalitat i estil.

El marró xocolata i la pell d'ant triomfen aquesta temporada.

El marró xocolata i la pell d'ant triomfen aquesta temporada.

Sílvia Lozano
Publicat per
Sílvia Lozano

Creat:

Actualitzat:

EMBLEMÀTIC.

EMBLEMÀTIC. Rellotge Bulgari.

EMBLEMÀTIC. Rellotge Bulgari..

Rellotge Serpenti Tubogas en or rosa, braçalet flexible en espiral, esfera marró i diamants.

Bulgari.

Pintallavis.

Pintallavis.

LUXE ALS LLAVIS.

Pintallavis setinat recarregable 112 - Rumbling Storm.

La Beauté Louis Vuitton.

Anell de brillants.

Anell de brillants.

Anell de pedra.

Anell de pedra.

APILABLES.

Anell Nudo solitari Assolut d'or rosa i or blanc, 105 diamants marrons.

Pomellato.

Mocassins.

Mocassins.

ELS MÉS VIRALS.

Mocassins soft en pell d’ant.

Saint Laurent.

Bossa de mà.

Bossa de mà.

Per lluir 24/7.

Bossa de mà Audrey adaptable a l'espatlla en pell d'ant

Lottusse.

Auriculars Beoplay H95.

Auriculars Beoplay H95.

SO PRÈMIUM.

Auriculars Beoplay H95 immersius amb cancel·lació de soroll.

Bang & Olufsen.

Gabardina.

Gabardina.

‘MUST’ABSOLUT.

Gavardina Corrin en pell d’ant.

Ducie.

tracking