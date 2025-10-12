DMG
Zoom: Combo perfecte
Rosa i bordeus: un duet que destaca per l’elegància i la versatilitat. Una selecció de peces per a qui sap triar amb bon gust. La gran novetat? Les càpsules d’omega, l’aliat perfecte per a un ‘glow’ radiant.
BIG BANG.
Rellotge One Click Joyful Pink automàtic amb 36 safirs.
Hublot.
MANOLOS.
Sabata de taló (9 cm) en pell d’ant.
Manolo Blahnik.
TRADICIÓ ARTESANAL.
Braçalet Lock amb diamants G/Vs, or groc de 18K amb pavès de safirs roses i or rosa de 18K.
Shamballa Jewels.
MÉS QUE UN OMEGA.
L’equilibri perfecte de 4 omegues.
Unique Pink Omega.
UN CLÀSSIC.
Pantalons rectes de vellut amb obertures laterals i butxaques posteriors.
Blazé Milano.
PICOTIN.
Bossa de mà en pell taurillon Clemence.
Hermès.
DISSENYADORA IRLANDESA.
Càrdigan de llana i seda adornat al coll.
Simone Rocha.