Zoom: Combo perfecte

Rosa i bordeus: un duet que destaca per l’elegància i la versatilitat. Una selecció de peces per a qui sap triar amb bon gust. La gran novetat? Les càpsules d’omega, l’aliat perfecte per a un ‘glow’ radiant.

BIG BANG.

Rellotge Hublot.

Rellotge One Click Joyful Pink automàtic amb 36 safirs.

Hublot.

Sabata de taló Manolo Blahnik.

MANOLOS.

Sabata de taló (9 cm) en pell d’ant.

Manolo Blahnik.

Braçalet Shamballa Jewels.

TRADICIÓ ARTESANAL.

Braçalet Lock amb diamants G/Vs, or groc de 18K amb pavès de safirs roses i or rosa de 18K.

Shamballa Jewels.

Capsules Unique Pink Omega.

MÉS QUE UN OMEGA.

L’equilibri perfecte de 4 omegues.

Unique Pink Omega.

Pantalons Blazé Milano.

UN CLÀSSIC.

Pantalons rectes de vellut amb obertures laterals i butxaques posteriors.

Blazé Milano.

Bossa de mà Hermès.

PICOTIN.

Bossa de mà en pell taurillon Clemence.

Hermès.

Càrdigan Simone Rocha.

DISSENYADORA IRLANDESA.

Càrdigan de llana i seda adornat al coll.

Simone Rocha.

