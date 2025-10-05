DMG
Zoom: Estil masculí
El blau marí proporciona un aspecte sobri i atemporal. Peces que combinen qualitat, detall i funcionalitat. Cada element reflecteix caràcter, confiança i bon gust. La distinció s’expressa en formes pures i acabats impecables
SUAU I CÀLID.
Blazer de pur caixmir amb acabat de marta gibelina. El clàssic tall de sastreria es torna funcional gràcies a la jaqueta interior extraïble de pana.
Herno.
INFLUÈNCIA MARÍTIMA.
Braçalet manilla Force 10 d’or blanc.
Fred.
L’ACCESSORI.
Gorra de pana 9 Forty amb logotip NY Yankees.
New Era.
ALT RENDIMENT.
Sabatilles Cloudtilt molt còmodes i amb amortiment excel·lent.
On Running.
TORNADA AL GREEN.
Bossa de golf, un disseny amb què donar el millor cop d’estil.
Fendi.
SEDUCTOR.
Sauvage Elixir: fragància intensa i sofisticada, amb notes especiades i fustes nobles.
Dior.
PER SUBMERGIR-TE.
Rellotge Superocean Automatic 42 en acer, bisell ceràmic, resistent fins a 300 m, índexs i agulles luminescents.
Breitling.