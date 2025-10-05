DMG

Zoom: Estil masculí

El blau marí proporciona un aspecte sobri i atemporal. Peces que combinen qualitat, detall i funcionalitat. Cada element reflecteix caràcter, confiança i bon gust. La distinció s’expressa en formes pures i acabats impecables

Sílvia Lozano
Publicat per
Sílvia Lozano

Creat:

Actualitzat:

SUAU I CÀLID.

Blazer Herno

Blazer Herno.

Blazer de pur caixmir amb acabat de marta gibelina. El clàssic tall de sastreria es torna funcional gràcies a la jaqueta interior extraïble de pana.

Herno.

Braçalet Fred

Braçalet Fred.

INFLUÈNCIA MARÍTIMA.

Braçalet manilla Force 10 d’or blanc.

Fred.

Gorra New Era

Gorra New Era.

L’ACCESSORI.

Gorra de pana 9 Forty amb logotip NY Yankees.

New Era.

Sabatilles On Running

Sabatilles On Running.

ALT RENDIMENT.

Sabatilles Cloudtilt molt còmodes i amb amortiment excel·lent.

On Running.

Bossa de golf Fendi

Bossa de golf Fendi.

TORNADA AL GREEN.

Bossa de golf, un disseny amb què donar el millor cop d’estil.

Fendi.

Perfum Dior

Perfum Dior.

SEDUCTOR.

Sauvage Elixir: fragància intensa i sofisticada, amb notes especiades i fustes nobles.

Dior.

Rellotge Breitling 

Rellotge Breitling .

PER SUBMERGIR-TE.

Rellotge Superocean Automatic 42 en acer, bisell ceràmic, resistent fins a 300 m, índexs i agulles luminescents.

Breitling.

