Zoom: Benvinguda tardor

Els daurats i les textures càlides vesteixen la nova estació amb un aire de sofisticació. Una selecció que celebra un luxe serè i responsable, on tradició i modernitat es fusionen amb elegància natural.

Saint Laurent

Saint Laurent

SAINT LAURENT.

Col·lecció hivern 2025-2026.

Abric de llana

Abric de llana

FONS D’ARMARI.

Abric llarg de llana i alpaca en color camel.

Weekend

MaxMara.

Collaret Millenia

Collaret Millenia

COL·LECCIÓ FESTIVA.

Collaret Millenia amb cristalls de mida gran, talla octogonal i bany en to or.

Swarovski.

Butaca Gilda

Butaca Gilda

DISSENY ITALIÀ.

Butaca Gilda, reclinable en quatre posicions, estructura de noguera canaletto amb entapissat i dissenyada per Carlo Mollino el 1954.

Zanotta.

Anell Force 10 Rise

Anell Force 10 Rise

AUDAÇ I FEMENINA.

Anell Force 10 Rise en or rosa i semipavès de diamants.

Fred.

Sabata stiletto

Sabata stiletto

PETJADES PODEROSES.

Sabata stiletto destalonada en pell efecte carey.

Saint Laurent.

Pintaungles Le Vernis

Pintaungles Le Vernis

MANICURA.

Pintaungles Le Vernis, de llarga durada, to daurat 157 Phénix.

Chanel.

Rellotge Cartier

Rellotge Cartier

El Rellotge Joia.

És el model Panthère, mida petita, moviment de quars. Caixa i corona d’or rosa amb 37 diamants.

Cartier.

