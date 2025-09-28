DMG
Zoom: Benvinguda tardor
Els daurats i les textures càlides vesteixen la nova estació amb un aire de sofisticació. Una selecció que celebra un luxe serè i responsable, on tradició i modernitat es fusionen amb elegància natural.
SAINT LAURENT.
Col·lecció hivern 2025-2026.
FONS D’ARMARI.
Abric llarg de llana i alpaca en color camel.
Weekend
MaxMara.
COL·LECCIÓ FESTIVA.
Collaret Millenia amb cristalls de mida gran, talla octogonal i bany en to or.
Swarovski.
DISSENY ITALIÀ.
Butaca Gilda, reclinable en quatre posicions, estructura de noguera canaletto amb entapissat i dissenyada per Carlo Mollino el 1954.
Zanotta.
AUDAÇ I FEMENINA.
Anell Force 10 Rise en or rosa i semipavès de diamants.
Fred.
PETJADES PODEROSES.
Sabata stiletto destalonada en pell efecte carey.
Saint Laurent.
MANICURA.
Pintaungles Le Vernis, de llarga durada, to daurat 157 Phénix.
Chanel.
El Rellotge Joia.
És el model Panthère, mida petita, moviment de quars. Caixa i corona d’or rosa amb 37 diamants.
Cartier.