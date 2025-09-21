DMG

Zoom: Shopping - Tendències & Estil de vida

La ‘rentrée’ arriba carregada d’energia i noves il·lusions. És el moment perfecte per renovar l’armari, posar ordre a la rutina i deixar-se inspirar per les últimes tendències en moda, decoració i benestar.

Land Rover Defender Clàssic V8 Soft Top.

Sílvia Lozano
Sílvia Lozano

OBRA MESTRA 4X4.

Land Rover Defender Clàssic V8 Soft Top: reedició artesanal amb motor gasolina V8 de 405 CV, canvi automàtic de 8 velocitats, tracció total i interiors de pell fets a mà.

Land Rover.

Caçadora Triomphe.

PUR ESTIL ESCOCÈS.

Caçadora Triomphe de quadres tartan amb coll de pana.

Celine.

Rellotge J12 Bleu.

ICONA RELLOTGERA.

Rellotge J12 Bleu calibre 12.2 de 33 mm, ceràmica blava mat i índex de diamants.

Chanel.

Ulleres Bronson.

SILUETA D’AVIADOR.

Ulleres Bronson d’acetat gruixut amb lents grogues.

Tom Ford.

Sabó sòlid Tomato Leaves.

OLOR DE TOMATERA.

Sabó sòlid Tomato Leaves amb essència de fulles de tomatera.

Loewe.

Mocassí Lara.

TARDOR SALVATGE.

Mocassí Lara en pell amb acabat animal print.

Lottusse.

Bossa de mà Hop.

EN VERSIÓ XL.

Bossa de mà Hop en pell d’ant amb tècnica Intrecciato.

Bottega Veneta.

Fragància unisex Rouge Chaotique.

CAPTIVADORA.

Fragància unisex Rouge Chaotique amb notes cítriques, pruna i pàtxuli.

Byredo.

Calendari perpetu de taula en fusta.

QUIN DIA ÉS?

Calendari perpetu de taula en fusta amb mecanisme manual.

Zara Home.

