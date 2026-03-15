Sabors de proximitat en un entorn subalpí

Coma d'Arcalís, carns, arrossos i plats informals en un lloc espectacular

Restaurant La Coma d'Arcalís

Ana Cerezo
Publicat per
Creat:

Actualitzat:

Durant el mes de març, abans no s’acabi la temporada, us compartiré la meva experiència en alguns restaurants a peu de pista. Em ve de gust visitar-ne uns quants per gaudir al mateix temps de la bona teca i dels entorns extraordinàriament nevats que ens està regalant aquest hivern. La setmana passada vaig ser a La Vaqueria de Grau Roig. Avui canvio de vall i me’n vaig a Ordino. Dinaré a La Coma d’Arcalís, a 2.220 metres d’altitud.

Etiquetes:

Carxofes a la brasa amb pernil.

Hi arribo amb el telecabina de Tristaina. El restaurant s’ubica en el mateix edifici on també hi ha un servei de menjar ràpid amb una gran terrassa i un camp base amb un quiosc de begudes i entrepans on s’hi respira bon ambient, sovint amb música en directe. Tot el conjunt s’inspira en l’estètica tradicional de les bordes pirinenques.

Entro al restaurant. Hi predominen la fusta i la pedra, un ambient rústic i càlid en tota regla. El menjador té diferents espais, amb taules perfectament parades i diversos racons acollidors amb sofàs i butaques. A través de les grans finestres gaudeixo de vistes panoràmiques, de l’entorn de l’estació d’Ordino Arcalís.

Ens rep la Dolça, que ens acomoda a la taula que hem reservat. I el Fernando, que ens atendrà durant tot el dinar. El servei és àgil i professional. M’atreveixo a dir que és excel·lent. Cadascun dels empleats sap quin és el seu rol i el desenvolupa a la perfecció. El Fernando ens du la carta. Una oferta de plats a base d’amanides i entrants, principals a la brasa, arrossos i propostes més informals com pizzes o pasta. Escollim carxofes a la brasa amb pernil i un fondant de camembert amb figues confitades. De principal demanem un arròs de muntanya. Per beure, un parell de refrescs i una ampolla de 3404, el vi de la casa.

Arriben les carxofes. Fetes a la brasa, tenen el cor tendre i les fulles cruixents. El formatge, al punt per sucar-hi pa, desprèn l’olor característica del camembert, forta i penetrant. Fem temps mentre es cou l’arròs. El Fernando, que ens demana si va tot bé, ens anuncia que la cassola és a punt de sortir. Per a una arrossera com jo, l’arribada d’aquesta cassola és un moment esperat. Hem dubtat entre l’arròs de muntanya o el que aquí anomenen de diumenge. Tots dos són interessants. El primer porta pollastre, botifarra, trompetes de la mort i ceps. El segon, també incorpora sèpia, secret de porc, rovellons i carreroles. Com us he avançat abans, hem escollit el de muntanya. És saborós, i tot i que soc més d’arròs caldós, he de dir que aquest, fet al punt i tirant a sec, és ben bo.

De postres, brownie de xocolata i nous amb gelat de vainilla. El moment dolç d’un àpat agradable que acabarem a la terrassa del camp base prenent una infusió i un cafè. Una proposta recomanable per a esquiadors i acompanyants a qui els agrada menjar bé en contacte amb la natura.

FITXA

Establiment: La Coma d’Arcalís

Cuina: braseria, de muntanya

Adreça: zona de la Coma, arribada telecabina de Tristaina. Arcalís

Telèfon: +376 759 529

Horaris: de 12 a 16 h

Festa setmanal: obert tota la temporada d’hivern i a l’estiu

Plat recomanat: carxofes a la brasa amb pernil

Preu mitjà sense vi: 25-35 €

Ambient: acollidor, refufi d’alta muntanya

MARIDATGE

Bevem un 3404 de la Bodega Pirineos, un negre de la regió vinícola del Somontano, a l’Aragó. És un vi jove, en aquest cas del 2024. De color intens, fresc i un punt afruitat. S’elabora amb tres varietats: merlot, garnatxa i moristel. Una bona elecció per acompanyar embotits, formatges, arrossos, plats de cullera, brasa i en general propostes de cuina de muntanya.
3404 de la Bodega Pirineos

XEFS CONVIDATS A LES JORNADES DE PESSONS

El Refugi Llac de Pessons acull aquest mes dues sessions de les Jornades gastronòmiques de Grandvalira, una experiència culinària nocturna en què participen xefs de reconegut prestigi. La primera ha tingut lloc aquest dimecres, amb el cuiner Fran López, del restaurant Villa Retiro, i una proposta inspirada en la cuina de l’Ebre. La segona jornada serà dissabte 28 de març, amb el xef Rafa Zafra, del restaurant Amar de Barcelona.

GLOVO DESAPAREIX DEFINITIVAMENT

Glovo deixa definitivament Andorra amb la liquidació de la societat que havia constituït al país. L’empresa de repartiment de menjar a domicili ja havia deixat d’operar al Principat l’1 d’octubre passat, després d’una reavaluació de les seves prioritats d’inversió. La companyia havia aterrat al mercat andorrà el desembre del 2021. El 2023 va eliminar el servei de riders (repartidors), obligant els establiments a tenir personal propi per repartir.
Glovo

SOPARS A LA NEU, NOVA APOSTA TURÍSTICA

Les experiències gastronòmiques en refugis de muntanya guanyen protagonisme a tot el Pirineu a l’hivern. Les estacions d’esquí i establiments privats impulsen sopars i dinars en entorns d’alta muntanya, sovint amb accés amb vehicles de neu o fora d’horaris habituals. La proposta combina paisatge, restauració i activitats a la neu, i aposta per producte de temporada i cuina de muntanya per reforçar l’atractiu turístic del país.
