Un àpat al peu del Montmalús

LA VAQUERIA, un espai d'alta muntanya tan sorprenent com acollidor

Allunyar-se del soroll de les zones urbanes i trobar un espai adaptat i respectuós amb la natura és possible sigui hivern o estiu a Grau Roig. Allà hi ha el restaurant d’un hotel d’alta muntanya on em rep i dona la benvinguda la Dúnia. Ella és qui hi ha al capdavant d’aquest idíl·lic local. Amb la seva salutació comença una experiència gastronòmica del tot recomanada.

És hivern. Com que no fa gaire fred i hi toca el sol, decidim dinar a la terrassa, que tot i les grans dimensions és molt acollidora. La fusta envellida del mobiliari, els coixins, les estovalles d’un blanc impecable, les espelmes... Cada detall ajuda a crear un ambient que em fa sentir privilegiada. Tot i que m’envolta molta gent, persones del país i turistes, l’ambient que s’hi respira em fa sentir relaxada.

L’hotel Grau Roig, a peu de pistes, està envoltat de majestuoses muntanyes nevades. Tinc ganes de gaudir mirant-les mentre amb el meu company pelut, el Duc, espero els altres tres comensals, que han anat a esquiar. Em demano un aperitiu per començar a escalfar motors. Unes ostres i un vermut ben fred. Tot i que estem a 7 graus positius no tinc la sensació de fred. Segurament, en part, gràcies a l’anorac que porto, però també als punts de foc distribuïts per la terrassa, que fan que l’espai sigui càlid i agradable.

Arriben els meus esquiadors i sembla que tenen gana. La carta, farcida de propostes tradicionals andorranes, varia segons la temporada. Una oferta que fa molt bona pinta a base d’entrants elaborats en què la matèria primera pren el protagonisme, plats de pasta, arrossos, carns a la brasa o guisats, entre altres. Com és habitual, compartirem.

Per començar, unes carxofes de temporada caramel·litzades i saltades amb gambes; amanida russa i un bloc de foie. Per seguir, de principal, unes costelles de xai a la brasa. Força fetes, com m’agraden a mi. També un plat de llebre a la Royal, que ens l’han recomanat. I un arròs de muntanya, una de les especialitats de la casa, un clàssic de les cuines d’altura. Arriba a taula fumejant, desprèn l’aroma màgica i nostàlgica de llenya cremada. No és ni sec, ni caldós. És melós, s’hi nota el gust dels bolets, del conill i la sucosa salsitxa de porc. Com que els que em coneixeu sabeu que m’encanta menjar un arròs ben fet, aquest ha estat sens dubte el moment més sublim de tot l’àpat.

De postres, pregunta obligada: teniu pastís de formatge? Afirmatiu. En demanem dues racions, que acompanyarem amb la darrera copa de vi. Hem escollit un Crozes Hermitage de la vall del Roine, tot i que no ha estat fàcil perquè el celler d’aquest restaurant és dels més complets del país, amb més de 300 referències.

Amb el Montmalús com a testimoni, hem gaudit d’un àpat excepcional. Gràcies, Dúnia i equip, per la vostra professionalitat i excel·lent acollida.

FITXA

Establiment: La Vaqueria

Cuina: de muntanya

Adreça: hotel Grau Roig, sector Grandvalira Grau Roig. Encamp

Telèfon: +376 755 556

Horaris: de 12 a 16.30 h (hivern) i de 13 a 15.30 h (resta any)

Festa setmanal: obert tots els dies de la temporada

Plat recomanat: arròs de muntanya

Preu mitjà sense vi: 40-60 €

Ambient: tradicional de muntanya

Pàrquing: no

MARIDATGE

Bevem un Crozes Hermitage Rouge 2023, un negre elaborat amb la varietat syrah que a la vista té un color vermell intens i al nas unes suggestives notes de fruits vermells. Equilibrat i fresc. Recomano obrir-lo amb temps, que respiri, que s’obri. És ideal per acompanyar les costelles de xai que hem menjat, però també combina a la perfecció amb arrossos, guisats i formatges.
PUGEN ELS PREUS DELS ALIMENTS AL FEBRER

Menjar i beure és una mica més car. Els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques han registrat un augment durant el mes de febrer. Aquest ha estat un dels principals factors de l’increment de la inflació, que s’ha situat en el 3,1% interanual. L’encariment d’aquest grup ha contribuït de manera destacada al repunt respecte al gener, mes en el qual la taxa va ser del 2,6%, segons indiquen les dades publicades per Estadística.

MOSTRA AGRÍCOLA I ARTESANA A ESCALDES

El Centre Comercial Illa Carlemany acollirà del 20 al 22 d’aquest mes la 14a edició de la Mostra de productes agrícoles i artesans d’Andorra. L’esdeveniment reunirà productors locals amb l’objectiu de promocionar aliments i artesania del país i posar en valor el patrimoni gastronòmic d’Andorra. La cita, ja consolidada, permetrà als visitants descobrir i adquirir productes de proximitat, cada cop més valorats pels compradors.
NOU MENJADOR SOCIAL PER A PADRINS

Sant Julià de Lòria ha inaugurat La Cullera de la Llar, un nou menjador social per a jubilats i persones majors de 60 anys del país. Situat al mateix edifici de la Llar, ofereix menús casolans a un preu de 7,80 euros l’àpat. L’objectiu de la nova instal·lació comunal, a més d’oferir bon menjar als padrins, passa també per ajudar a combatre la solitud, promoure la socialització i crear un espai on es puguin establir amistats i mantenir-se actius.
