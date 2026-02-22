DMG
Menjar de sempre per entrar en calor
‘BORDA XICOIES’, receptes de tota la vida, cuina de xup-xup i bona brasa
La ruta de la Massana a Arinsal és plena de bones propostes gastronòmiques. No me’n voldria deixar cap, ja que des de la sortida del poble a mà dreta, on hi ha la Borda de l’Avi, i fins al nucli arinsalenc, on recomano anar al Molí dels Fanals, el Ruta 40 o el Surf, hi ha diversos llocs que m’agraden. Avui m’aturaré a la Borda Xicoies, a les portes de l’entrada a Erts.
L’equip que ara porta aquest restaurant –establert on abans hi havia l’emblemàtica Borda Raubert– és atent i professional. Ens rep el Xavi, amb qui ens hem intercanviat missatges per reservar taula via Whatsap. Pràctic i fàcil. Ho tenia ple, però com que som dos ens ha preparat una tauleta a la planta baixa.
Per als que no hi heu estat mai, aquesta borda és una joia de l’arquitectura tradicional andorrana. Les sales ocupen l’antic magatzem i estable, on encara es conserven les menjadores, una font i una obertura que dona a una petita terrassa. Al restaurant s’hi entra per la planta superior, on hi ha la cuina, la barra i una gran graella amb la brasa sempre a punt. A sota, la planta baixa, petitona, acollidora i tranquil·la.
El Xavi ens porta la carta i ens explica, fora de carta, els suggeriments del dia. De primer l’Àlex tria trinxat i jo sopa de galets. De segon farem carn a la brasa: xai i vaca frisona. Mentre esperem, el Xavi es marca un detall i ens ofereix un tast de cargols amb pernilet, xoriço i salsa picant. Una bona manera d’obrir la gana. Arriben els primers. El trinxat ve acompanyat de la seva rosta de cansalada i un tall de botifarra negra. Fa goig, dauradament torrat per fora i tendre per dins. La sopa de galets, amb les corresponents pilotes de carn d’olla, desprèn l’autèntic aroma de brou casolà. Amb aquests primers i el vi que ens hem demanat, un Purgatori de bodegues Torres, no tingueu cap dubte que aviat entrem en calor.
Torn per als segons. El xai a la brasa, costelles i mitjanes, ve guarnit amb patates fregides. És tendre i sucós. L’entrecot de Frisona, amb una maduració de 40 dies, també arriba amb la seva guarnició: més patates fregides. Mentre ens ho mengem, us explicaré per què he triat carn madurada. No en soc gaire amant, sobretot quan es passen de madures i amarguen. Però avui faig una excepció. El refrigerador que hi ha al costat de l’entrada al restaurant, amb una espectacular exposició de canals i talls seleccionats, en té la culpa. O potser la té la peça que el braser estava fent a la graella quan hem arribat. Sigui com sigui, bona elecció. Un tall tendre i de sabor intens. Una crema catalana i un pastís de formatge amb gelat de festucs posen el punt final a una experiència gastronòmica a l’altura de les expectatives: una atenció perfecta, bona matèria primera, i un ambient autèntic.
FITXA
Cuina: andorrana
Adreça: Carretera d’Erts, 51. La Massana
Telèfon: +376 835 420
Horaris: dissabtes i diumenges de 13h a 16h. Resta de dies de 13 a 15.30 h. Divendres i dissabtes obren a les nits de 20.30 h a 22.30 h
Festa setmanal: dimarts
Plat recomanat: trinxat
Preu mitjà sense vi: 35-50 €
Ambient: borda tradicional
Pàrquing: sí