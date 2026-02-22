DMG

'BORDA XICOIES', receptes de tota la vida, cuina de xup-xup i bona brasa 

La ruta de la Massana a Arinsal és plena de bones propostes gastronòmiques. No me’n voldria deixar cap, ja que des de la sortida del poble a mà dreta, on hi ha la Borda de l’Avi, i fins al nucli arinsalenc, on recomano anar al Molí dels Fanals, el Ruta 40 o el Surf, hi ha diversos llocs que m’agraden. Avui m’aturaré a la Borda Xicoies, a les portes de l’entrada a Erts.

L’equip que ara porta aquest restaurant –establert on abans hi havia l’emblemàtica Borda Raubert– és atent i professional. Ens rep el Xavi, amb qui ens hem intercanviat missatges per reservar taula via Whatsap. Pràctic i fàcil. Ho tenia ple, però com que som dos ens ha preparat una tauleta a la planta baixa.

Per als que no hi heu estat mai, aquesta borda és una joia de l’arquitectura tradicional andorrana. Les sales ocupen l’antic magatzem i estable, on encara es conserven les menjadores, una font i una obertura que dona a una petita terrassa. Al restaurant s’hi entra per la planta superior, on hi ha la cuina, la barra i una gran graella amb la brasa sempre a punt. A sota, la planta baixa, petitona, acollidora i tranquil·la.

El Xavi ens porta la carta i ens explica, fora de carta, els suggeriments del dia. De primer l’Àlex tria trinxat i jo sopa de galets. De segon farem carn a la brasa: xai i vaca frisona. Mentre esperem, el Xavi es marca un detall i ens ofereix un tast de cargols amb pernilet, xoriço i salsa picant. Una bona manera d’obrir la gana. Arriben els primers. El trinxat ve acompanyat de la seva rosta de cansalada i un tall de botifarra negra. Fa goig, dauradament torrat per fora i tendre per dins. La sopa de galets, amb les corresponents pilotes de carn d’olla, desprèn l’autèntic aroma de brou casolà. Amb aquests primers i el vi que ens hem demanat, un Purgatori de bodegues Torres, no tingueu cap dubte que aviat entrem en calor.

Torn per als segons. El xai a la brasa, costelles i mitjanes, ve guarnit amb patates fregides. És tendre i sucós. L’entrecot de Frisona, amb una maduració de 40 dies, també arriba amb la seva guarnició: més patates fregides. Mentre ens ho mengem, us explicaré per què he triat carn madurada. No en soc gaire amant, sobretot quan es passen de madures i amarguen. Però avui faig una excepció. El refrigerador que hi ha al costat de l’entrada al restaurant, amb una espectacular exposició de canals i talls seleccionats, en té la culpa. O potser la té la peça que el braser estava fent a la graella quan hem arribat. Sigui com sigui, bona elecció. Un tall tendre i de sabor intens. Una crema catalana i un pastís de formatge amb gelat de festucs posen el punt final a una experiència gastronòmica a l’altura de les expectatives: una atenció perfecta, bona matèria primera, i un ambient autèntic.

FITXA

Establiment: Borda Xicoies

Cuina: andorrana

Adreça: Carretera d’Erts, 51. La Massana

Telèfon: +376 835 420

Horaris: dissabtes i diumenges de 13h a 16h. Resta de dies de 13 a 15.30 h. Divendres i dissabtes obren a les nits de 20.30 h a 22.30 h

Festa setmanal: dimarts

Plat recomanat: trinxat

Preu mitjà sense vi: 35-50 €

Ambient: borda tradicional

Pàrquing: sí

MARIDATGE

Bevem un Purgatori, un vi negre de Costers del Segre produït per la família Torres. Considerat el millor vi de Catalunya l’any 2017, s’elabora amb garnatxa i carinyena. És robust, equilibrat i amb caràcter. En tastar-lo, em venen records de fruita madura. Una bona elecció amb carns blanques i vermelles, embotits, formatges curats i guisats.
Andorra obté el primer sol repsol

El Principat entra per primer cop a la Guia Repsol amb un Sol per al restaurant Ibaya, el prestigiós establiment de l’Sport Hotel Hermitage & Spa. El local, amb el xef Jordi Grau al capdavant, suma el reconeixement a l’aconseguit a la Guia Michelin el 2021. La gala, celebrada a Tarragona, va distingir set establiments andorrans més com a Restaurants Guia Repsol, fet que consolida el país com una destinació d’atractiu gastronòmic.

La Bruna es promociona a la Copa del Món 

La raça bruna d’Andorra es promocionarà durant la Copa del Món femenina de velocitat que se celebrarà a la pista de l’Àliga, al sector del Tarter, el mateix lloc on els ramats pasturen a l’estiu. La marca serà visible a la zona del salt i donarà nom a un tram de la cursa. Hi haurà una vela informativa al village, degustacions de carn, accions amb esquelles i marxandatge solidari. El patrocini vol reforçar el vincle entre ramaderia, territori i esport.
Darrera setmana de La Massana Fogons 

La Massana celebra fins al 28 de febrer les Jornades de Cuina d’Hivern de La Massana Fogons. Diversos restaurants de la parròquia ofereixen propostes basades en productes de proximitat i plats tradicionals reinterpretats per posar en valor la cuina local i els ingredients d’aquesta temporada. Els participants poden segellar el passaport gastronòmic a l’aplicació La Massana+ i optar a premis si completen el recorregut gastronòmic.
