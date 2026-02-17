DMG

Tribut a la bona taula al cap del carrer

EL FAISÀ, un restaurant que fa valdre la senzillesa de la cuina ben feta 

El menjador del restaurant

El menjador del restaurant "El Faisà".FGM

Ana Cerezo
Publicat per
Ana Cerezo

Creat:

Actualitzat:

Va ser l’any 1999 quan el xef Pere Sasplugas, rere els fogons, i la Maria Vílchez, a la sala, van agafar un restaurant que acabaria convertint-se en un dels més emblemàtics d’Andorra la Vella, el Faisà. Ara amb la Maria al capdavant, continua sent un dels imprescindibles per als amants de la bona taula. Un lloc on el protagonisme se l’enduen la cuina de temporada i els productes quotidians.

Hi soparem amb uns amics de València, la Patrícia i el Pepe, que han vingut a passar uns dies a Andorra. Bons coneixedors del país, m’expliquen que no hi havien estat mai. Els crida l’atenció l’ambient tranquil i tradicional del local. D’estil rústic, el sostre amb bigues de fusta, els llums de ferro forjat i el mobiliari clàssic recreen un menjador dels de tota la vida. A l’avantsala de la cuina hi ha una gran barra on descansa, igual que en altres racons del local, una peculiar col·lecció d’ampolles amb les etiquetes dels cellers més prestigiosos del món. Són botelles úniques, que algú va destapar algun dia. Cadascuna guarda un record que només la Maria sap, vivències que fan part de la història del nostre país. La carta és una selecció de receptes tradicionals que es completa amb els plats del dia, que la Maria ens recita de memòria. Vegetals de temporada, peix fresc i cuina casolana a base de productes de mercat. Compartirem una quiche lorraine, una sopa d’all i unes carxofes saltades amb pernil.

Quiche lorraine.

Quiche lorraine.FGM

Us recomano molt la quiche, una de les especialitats de la casa. La combinació de l’ou, la nata i la cansalada és perfecta. Com ho és el punt de cocció, que li dona una textura suau i cremosa. També cal destacar les carxofes. O millor dit, els seus cors, que es desfan a la boca. I un altre dels clàssics, la sopa d’all, una ració generosa que se serveix en la seva sopera per anar reomplint el plat.

Tot i ser un molt bon lloc per menjar-hi peix fresc, avui triem carn. Tres onglets poc fets i un entrecot al punt. L’onglet és un tall tradicional de la cuina francesa molt valorat pel sabor intens i la textura característica. Els quatre talls venen acompanyats de les característiques trumfes al caliu del Faisà, un acompanyament que perfectament podria ser plat principal.

De postres, com no podria ser d’una altra manera, demanem un parell de flamets de cel per compartir. La recepta, que la Maria conserva curosament, fa que aquesta mescla de rovells d’ou i sucre, un cop cuinada al bany maria, es converteixi gairebé en un vici. Si no fes fred faríem el cafè a la terrassa exterior, que dona al Cap del Carrer. Un espai ideal quan arriba el bon temps, tant per dinar-hi com per sopar-hi, i des d’on veure passar la vida al voltant d’una bona taula.

FITXA

Establiment: el Faisà

Cuina: casolana, de mercat

Adreça: Cap del Carrer, 4. Andorra la Vella

Telèfon: +376 823 283

Horaris: de 13 a 15 h i de 20 a 22 h

Festa setmanal: diumenge i dilluns

Plat recomanat: quiche lorraine

Preu mitjà sense vi: 35-40 €

Ambient: rústic tradicional

MARIDATGE

Bevem un Billecart-Salmon Brut Reserva. Un xampany equilibrat que passa bé per fer l’aperitiu, un àpat o una sobretaula. El color daurat pàl·lid, l’escuma abundant i la pujada suau de les bombolles, extremament fines, el fan un xampany còmplice per compartir en bona companyia. Queda bé amb plats senzills i amb receptes elaborades.
Ampolla de xampany de la marca Billecart-Salmón.

Ampolla de xampany de la marca Billecart-Salmón.

Escaldes obre dos espais de restauració 

El comú d’Escaldes-Engordany ha celebrat una jornada de portes obertes als dos nous locals de la plaça de l’Església, coincidint amb els Encants de Sant Antoni. Aquestes noves localitzacions, de 232 m² i 80 m², es destinaran a la restauració i tenen l’objectiu d’ajudar a revitalitzar la zona històrica de la parròquia. Està previst que les obres acabin al març. Posteriorment, es farà un concurs públic per licitar-ne la concessió.

Dijous Gras: el dia de la butifarra d'ou

Aquesta setmana ha estat, un any més, la de la botifarra d’ou, amb el dijous gras com a dia central gastronòmic de la celebració de Carnaval. Arreu del país, carnisseries, mercats i taules familiars han retut homenatge a un dels productes més emblemàtics del calendari culinari d’hivern. La tradició es manté viva amb àpats populars i molta botifarra d’ou, que ha tornat a ser la protagonista indiscutible abans de l’inici de la quaresma.
Butifarra d'ou.

Butifarra d'ou.

Taller culinari per a pacients amb càncer

Assandca va celebrar la setmana passada la 7a edició de La Paella pel Mànec, amb un taller pràctic de nutrició per a persones en tractament oncològic. L’activitat, amb una cinquantena d’assistents, va combinar una xerrada i una demostració de cuina a càrrec d’Hugues Lemarignier i Marta Pons Jansana. S’hi van elaborar receptes saludables amb productes de proximitat. Donat l’èxit de la cita, se n’ha programat una altra el 21 d’abril.
tracking