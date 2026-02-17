DMG
Tribut a la bona taula al cap del carrer
EL FAISÀ, un restaurant que fa valdre la senzillesa de la cuina ben feta
Va ser l’any 1999 quan el xef Pere Sasplugas, rere els fogons, i la Maria Vílchez, a la sala, van agafar un restaurant que acabaria convertint-se en un dels més emblemàtics d’Andorra la Vella, el Faisà. Ara amb la Maria al capdavant, continua sent un dels imprescindibles per als amants de la bona taula. Un lloc on el protagonisme se l’enduen la cuina de temporada i els productes quotidians.
Hi soparem amb uns amics de València, la Patrícia i el Pepe, que han vingut a passar uns dies a Andorra. Bons coneixedors del país, m’expliquen que no hi havien estat mai. Els crida l’atenció l’ambient tranquil i tradicional del local. D’estil rústic, el sostre amb bigues de fusta, els llums de ferro forjat i el mobiliari clàssic recreen un menjador dels de tota la vida. A l’avantsala de la cuina hi ha una gran barra on descansa, igual que en altres racons del local, una peculiar col·lecció d’ampolles amb les etiquetes dels cellers més prestigiosos del món. Són botelles úniques, que algú va destapar algun dia. Cadascuna guarda un record que només la Maria sap, vivències que fan part de la història del nostre país. La carta és una selecció de receptes tradicionals que es completa amb els plats del dia, que la Maria ens recita de memòria. Vegetals de temporada, peix fresc i cuina casolana a base de productes de mercat. Compartirem una quiche lorraine, una sopa d’all i unes carxofes saltades amb pernil.
Us recomano molt la quiche, una de les especialitats de la casa. La combinació de l’ou, la nata i la cansalada és perfecta. Com ho és el punt de cocció, que li dona una textura suau i cremosa. També cal destacar les carxofes. O millor dit, els seus cors, que es desfan a la boca. I un altre dels clàssics, la sopa d’all, una ració generosa que se serveix en la seva sopera per anar reomplint el plat.
Tot i ser un molt bon lloc per menjar-hi peix fresc, avui triem carn. Tres onglets poc fets i un entrecot al punt. L’onglet és un tall tradicional de la cuina francesa molt valorat pel sabor intens i la textura característica. Els quatre talls venen acompanyats de les característiques trumfes al caliu del Faisà, un acompanyament que perfectament podria ser plat principal.
De postres, com no podria ser d’una altra manera, demanem un parell de flamets de cel per compartir. La recepta, que la Maria conserva curosament, fa que aquesta mescla de rovells d’ou i sucre, un cop cuinada al bany maria, es converteixi gairebé en un vici. Si no fes fred faríem el cafè a la terrassa exterior, que dona al Cap del Carrer. Un espai ideal quan arriba el bon temps, tant per dinar-hi com per sopar-hi, i des d’on veure passar la vida al voltant d’una bona taula.
FITXA
Cuina: casolana, de mercat
Adreça: Cap del Carrer, 4. Andorra la Vella
Telèfon: +376 823 283
Horaris: de 13 a 15 h i de 20 a 22 h
Festa setmanal: diumenge i dilluns
Plat recomanat: quiche lorraine
Preu mitjà sense vi: 35-40 €
Ambient: rústic tradicional