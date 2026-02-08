DMG

Tradició culinària francesa al Tarter

"Les tables de l'ours", on les fondues, raclets i 'pierrades' són protagonistes

Ana Cerezo
Ana Cerezo

Amb l’hivern que portem, amb nevada dia rere dia, venen de gust propostes reconfortants, d’aquelles que ajuden a entrar en calor. Fa dies que m’han parlat molt bé de Les Tables de l’Ours, al Tarter. Cuina francesa amb un enfocament contemporani en un espai càlid i una carta farcida de receptes clàssiques.

Ens rep la Marie, que ens acomoda en una taula al costat de la llar de foc. La ubicació m’agrada especialment, necessito entrar en calor. A fora comença a borrufar, el carrer és ple de neu i la sensació de fred és considerable. Així és que dinar vora el foc sembla un bon pla. El restaurant és un homenatge a l’estètica dels refugis d’alta muntanya. Hi predominen la fusta i elements tèxtils que fan que el saló sigui molt acollidor. La cava de vins, estratègicament situada en un dels costats del menjador, hi té un protagonisme especial. No tan sols pel goig que fa, neta, endreçada i ben il·luminada, sinó també per les ampolles que emmagatzema.

La carta és plena de propostes clàssiques inspirades en la tradició culinària francesa. Us en faig cinc cèntims. En el capítol dels entrants, a destacar la terrina de foie-gras amb festucs, la sopa de ceba gratinada o la crema de llenties amb ou i mousse de tòfona. Com a plats principals, espatlla de xai confitada, que ve acompanyada amb crema de pastanaga i gratin d’auphinois; el guisat tradicional de vedella amb arròs pilaf; o pappardelle amb tòfona. I com a especialitats, fondue savoiarda de formatge del pare Jean; raclet; mont d’or; i pierrade de vedella i pollastre.

Profiteroles.

Tot fa molt bona pinta. Costa decidir-se. Som tres i com que tots volem dir-hi la nostra, consensuem que cadascú triarà un plat. Els que em coneixeu, o els que m’aneu llegint, sabeu que sempre he defensat que compartir és la millor elecció a l’hora de seure a taula. Farem una fondue i una pierrade. Amb les corresponents guarnicions i acompanyaments. Mentre esperem el fogonet per mantenir la fondue ben cremosa i la pedra per coure la vedella i el pollastre de la pierrade, demanem una terrina de foie-gras amb festucs. Us la recomano. És una ració generosa, ve acompanyada de llesques de pa lleugerament torrat. El contrast dels festucs cruixents amb la suavitat del foie és brutal. Com també ho és la fondue, on sucar cada dau de pa és un espectacle, o la pierrada, on cada comensal ens cuinem la carn al nostre gust. El plat de verdures a la planxa i les cassoletes de gratin dauphinois que acompanyen els principals completen una elecció excel·lent.

M’han explicat que les postres són un altre dels punts forts d’aquest restaurant. Així és que acabarem amb un fondant de xocolata i unes profiteroles, que per sort són tres, una per cap. Les dues opcions, boníssimes. Un final dolç per a un dinar que ens ha fet entrar en calor i que hem

FITXA

Establiment: Les Tables de l’Ours

Cuina: francesa

Adreça: carretera de Sant Pere, 4, el Tarter

Telèfon: +376 695 465

Horaris: de 13 a 15.30 h i de 18.30 a 21.45 h

Festa setmanal: obert tots els dies de la temporada

Plat recomanat: fondue

Preu mitjà sense vi: 50-60 €

Ambient: refugi d’alta muntanya

Pàrquing: a 50 metres

MARIDATGE

Bevem un Neo de l’anyada del 2021, un negre Ribera del Duero elaborat amb ull de llebre. Envellit en botes de fusta de roure francès i americà, és un vi molt exclusiu, ja que prové d’una producció limitada a 15.000 ampolles. És agradable, saborós i carnós, amb un final llarg i aromes intenses. Per a àpats amb carns, formatges i embotits és una excel·lent elecció.
Ribera del Duero.

JORNADES D’ALTA CUINA MICHELIN A GRANDVALIRA

Grandvalira serà l’escenari, entre els mesos de febrer i març, d’un cicle de Jornades gastronòmiques que reuniran xefs d’estrella Michelin en alguns dels espais més emblemàtics de l’estació d’esquí. Pep Moreno, Enrique Pérez, Fran López i Rafa Zafra oferiran menús exclusius creats per a cada cita, on l’alta cuina, el producte de qualitat i l’entorn d’alta muntanya es combinaran amb experiències úniques. Millor reservar, les places són limitades.

LA MASSANA FOGONS POSA EN VALOR LA CUINA D’HIVERN

Fins al 28 de febrer se celebren les jornades La Massana Fogons, dedicades a la cuina d’hivern amb productes de proximitat i quilòmetre zero. Els restaurants de la parròquia que participen en la iniciativa ofereixen plats especials que posen en valor el territori i la tradició. Alhora, els comensals poden obtenir i utilitzar un passaport gastronòmic que els pot permetre guanyar una observació nocturna d’estrelles si acrediten tres segells.
La Massana Fogons

La Massana Fogons

ENCANTS DE SANT ANTONI A ESCALDES

La plaça de l’església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany acull una nova edició dels encants de Sant Antoni. L’acte, una vegada més amb un rerefons solidari, reuneix, com és tradicional, productes artesans aportats pels veïns, que se subhasten entre tots els assistents. La recaptació es destina íntegrament a Càritas parroquial. Aquesta jornada de solidaritat es completa amb una actuació i balls tradicionals de l’esbart Santa Anna.
