DMG
Un refugi amb sabors del mar
“L’arrosseria d'Auvinyà”, ambaixada gastronòmica de les Terres de l'Ebre
Anem al poble d’Auvinyà, a la vermuteria i arrosseria que s’ha fet popular, precisament, pels aperitius que s’hi serveixen a partir de les 11 h del matí i els arrossos melosos de l’hora de dinar. Nosaltres avui només hi menjarem. I és que abans de pujar cap a Auvinyà hem fet una parada al Veni Vidi Vici, un local gurmet amb la selecció de vins més completa de la parròquia i on ens hem pres una copeta de rosat; i al Bare Nostrum, on la Linda ens ha ofert unes patates braves que us recomano de tastar.
Però tornem al que anàvem, que toca parlar d’aquest restaurant especialitzat en arrossos i fruits de mar sempre frescos pescats a les costes de les Terres de l’Ebre. La gestió del local és totalment familiar. L’Emilio s’ocupa de la cuina i la Paqui, la seva parella, del menjador. Amb el suport a un lloc i l’altre del seu fill Joel.
El menjador és tot de fusta, recreant un refugi de muntanya tradicional tot i tractar-se d’una casa de nova construcció. Té una gran terrassa amb vistes espectaculars. S’hi veu des de l’entrada a Andorra pel riu Runer fins a la Margineda. Ens posem a dins, avui plou i fa fred. S’agraeix l’estufa de llenya que escalfa el saló, on de seguida la Paqui ens prepara la taula. Com que hem pres l’aperitiu a Sant Julià, i ja hem enganyat una mica l’estómac, decidim que farem plat únic. Evidentment, un arròs. N’hi ha mitja dotzena de diferents, tot i que la Paqui ens diu que si ho preferim l’Emilio ens en pot fer un “a mida” amb ingredients extra a gust del client, com una mica de rap fresc. Descartat el de marisc i carxofa de Benicarló, encara no és temporada de carxofes, valorem si fem el de cranc blau o el de marisc i llagostins. Ens decidim pel darrer.
Abans us he dit que volíem fer plat únic, cert. Però com que l’arròs tardarà uns 20 minuts, demanem unes ortigues de mar arrebossades. Són petitones, cruixents per fora i carnoses per dins. Boníssimes. Es desfan a la boca i desprenen un intens sabor a mar. Arriba l’arròs. El punt de cocció, al meu gust, s’acosta a la perfecció. Al meu acompanyant li agradaria una mica més passat, però igualment el troba boníssim. Els trossets de marisc i els llagostins sencers completen un plat melós i molt saborós. La primera ració ens la serveix la Paqui i la mengem al plat. La part més autèntica, però, encara ha d’arribar. Com que les quantitats són generoses, ha quedat força arròs a la paella. Així és que ens el menjarem directament d’allà, forquilla en mà, rascant la base del socarrat. Ara sí, a l’estil delta-ebrenc.
De postres, una crema catalana. Casolana, amb un toc de sabor a taronja. Els cafès els fem al porxo de l’entrada principal. Posen el punt final a un àpat amb matèria primera de qualitat en un lloc on el peix i el marisc són els protagonistes.
Fitxa
Cuina: mediterrània
Adreça: entrada al poble d’Auvinyà
Telèfon: +376 341 032
Horaris: d’11h a 16h i algunes tardes
Festa setmanal: dilluns
Plat recomanat: arròs melós
Preu mitjà sense vi: 45 €-55 €
Ambient: rústic
Pàrquing: sí
Mascotes: sí