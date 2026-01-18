DMG

Un refugi amb sabors del mar

“L’arrosseria d'Auvinyà”, ambaixada gastronòmica de les Terres de l'Ebre

Ana Cerezo
Ana Cerezo

Anem al poble d’Auvinyà, a la vermuteria i arrosseria que s’ha fet popular, precisament, pels aperitius que s’hi serveixen a partir de les 11 h del matí i els arrossos melosos de l’hora de dinar. Nosaltres avui només hi menjarem. I és que abans de pujar cap a Auvinyà hem fet una parada al Veni Vidi Vici, un local gurmet amb la selecció de vins més completa de la parròquia i on ens hem pres una copeta de rosat; i al Bare Nostrum, on la Linda ens ha ofert unes patates braves que us recomano de tastar.

Però tornem al que anàvem, que toca parlar d’aquest restaurant especialitzat en arrossos i fruits de mar sempre frescos pescats a les costes de les Terres de l’Ebre. La gestió del local és totalment familiar. L’Emilio s’ocupa de la cuina i la Paqui, la seva parella, del menjador. Amb el suport a un lloc i l’altre del seu fill Joel.

El menjador és tot de fusta, recreant un refugi de muntanya tradicional tot i tractar-se d’una casa de nova construcció. Té una gran terrassa amb vistes espectaculars. S’hi veu des de l’entrada a Andorra pel riu Runer fins a la Margineda. Ens posem a dins, avui plou i fa fred. S’agraeix l’estufa de llenya que escalfa el saló, on de seguida la Paqui ens prepara la taula. Com que hem pres l’aperitiu a Sant Julià, i ja hem enganyat una mica l’estómac, decidim que farem plat únic. Evidentment, un arròs. N’hi ha mitja dotzena de diferents, tot i que la Paqui ens diu que si ho preferim l’Emilio ens en pot fer un “a mida” amb ingredients extra a gust del client, com una mica de rap fresc. Descartat el de marisc i carxofa de Benicarló, encara no és temporada de carxofes, valorem si fem el de cranc blau o el de marisc i llagostins. Ens decidim pel darrer.

Arròs de marisc i llagostins.

Abans us he dit que volíem fer plat únic, cert. Però com que l’arròs tardarà uns 20 minuts, demanem unes ortigues de mar arrebossades. Són petitones, cruixents per fora i carnoses per dins. Boníssimes. Es desfan a la boca i desprenen un intens sabor a mar. Arriba l’arròs. El punt de cocció, al meu gust, s’acosta a la perfecció. Al meu acompanyant li agradaria una mica més passat, però igualment el troba boníssim. Els trossets de marisc i els llagostins sencers completen un plat melós i molt saborós. La primera ració ens la serveix la Paqui i la mengem al plat. La part més autèntica, però, encara ha d’arribar. Com que les quantitats són generoses, ha quedat força arròs a la paella. Així és que ens el menjarem directament d’allà, forquilla en mà, rascant la base del socarrat. Ara sí, a l’estil delta-ebrenc.

De postres, una crema catalana. Casolana, amb un toc de sabor a taronja. Els cafès els fem al porxo de l’entrada principal. Posen el punt final a un àpat amb matèria primera de qualitat en un lloc on el peix i el marisc són els protagonistes.

Fitxa

Establiment: Vermuteria i Arrosseria d’Auvinyà

Cuina: mediterrània

Adreça: entrada al poble d’Auvinyà

Telèfon: +376 341 032

Horaris: d’11h a 16h i algunes tardes

Festa setmanal: dilluns

Plat recomanat: arròs melós

Preu mitjà sense vi: 45 €-55 €

Ambient: rústic

Pàrquing: sí

Mascotes: sí

Maridatge

Bevem un Beronia reserva del 2017, un vi negre de La Rioja Alta. Elaborat amb ull de llebre i un petit percentatge de gracià i mazuelo. Té un color intens, de cirera picota, amb aromes a mora i espècies. És fresc, el sabor es manté una bona estona després de cada glop. Ideal per a carns, embotits i formatges. Avui l’arròs, avui també s’hi ha dit.
Beronia reserva

Xerrades per millorar la qualitat de vida

El cicle de xerrades Cuida la teva salut inclou l’alimentació saludable com un dels pilars fonamentals per afrontar el procés d’envelliment amb qualitat de vida. El ministeri de Salut posa l’accent a adquirir bons hàbits alimentaris per prevenir malalties cròniques vinculades a l’estil de vida i reduir situacions de dependència. Les sessions ofereixen recomanacions i eines pràctiques i accessibles adreçades principalment a la gent gran.

El Pas reparteix 800 racions d'escudella

El Pas de la Casa va celebrar dimarts Sant Antoni amb l’elaboració de 400 litres d’escudella, considerada “la millor del país” pel seu escudellaire major, Àlex Arnó. La clau, assegura Arnó, és la cocció lenta a 2.000 metres d’altura, on el caldo bull a menys temperatura. Enguany s’han preparat fins a 800 racions amb el suport d’una trentena de voluntaris i s’han repartit plats commemoratius il·lustrats amb la Torre dels Moros.
El Campus Orígens reivindica cuina i tradició

El Campus Andorra Orígens ha convertit el país en punt de trobada de la gastronomia d’alta muntanya, i ho ha fet amb dues jornades de formació i reflexió sobre ofici, tradició i innovació. És un projecte emmarcat en l’Andorra Orígens, un esdeveniment que promou la transmissió de coneixement i l’intercanvi d’experiències entre professionals del sector, amb ponències i classes magistrals centrades en identitat, producte i sostenibilitat.
