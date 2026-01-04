DMG
Excel·lència a l'avinguda Meritxell
KRAM, un restaurant urbà, cosmopolita i amb propostes de mar i muntanya
Avui vaig al Kram. Només entrar-hi, primera sorpresa. Una rebuda plena d’elogis. Tot i que no són precisament per a mi. M’acompanya un bon amic i reconegut xef del país, Carles Flinch. La cordial salutació que ens ha brindat el xef, Jordi Guerrero, i el seu equip, ens ha entretingut a la planta baixa, on hi ha una barra farcida de productes que entren pels ulls i que dona servei tant al restaurant com a la terrassa, situada al bell mig de la mateixa avinguda Meritxell. Una barra on, per a fortuna dels més gormands, sol haver-hi una espectacular selecció d’ostres Gillardeau i conserves de qualitat.
Acabada la salutació, pugem al menjador de la primera planta. L’ambient és elegant i senzill. Ocupem una taula des d’on veiem l’anar i venir dels vianants, la majoria turistes. Sigui dit de passada, ben pocs porten bosses a les mans. O el que és el mateix, sembla que miren molt i compren poc. Però tornem al Kram, que hem vingut a dinar.
La carta és àmplia, variada, capritxosa. La mirem, però crec que no ens farà falta a l’hora de decidir-nos. Quan hem passat per davant de la barra de la planta baixa, aquella que us deia que està farcida de productes que entren pels ulls, he vist exposat el peix i marisc fresc, del dia. Ho tenim clar, hi estem d’acord. Dinarem a base de fruits de mar. Tot per compartir, per picar i anar tastant.
Per començar, seitons fregits a l’andalusa amb un arrebossat exquisit, gens oliosos, zero embafadors. Seguim amb un calamar de platja saltat amb camagrocs, per posar alguna cosa de proximitat. El contrast és tan sorprenent com deliciós. Completem la tria amb un turbot a la brasa, que ve acompanyat amb patata panadera i pebrots del Padrón.
Arribem a les postres. Els que em coneixeu sabeu que no soc gaire de menjar fruita, prefereixo opcions més contundents i dolces, tipus pastís de formatge, gelat o alguna llaminadura, però avui faré una excepció. Demanem una taronja, de València, que ens serveixen pelada i perfectament llescada. La presentació és impecable i el sabor, insuperable. Ho admeto, ha estat un encert, estava boníssima.
M’he quedat amb ganes de tastar altres plats. Alguns totalment marítims, com els musclos de Bouchot o les vieires a la brasa, i d’altres més terrestres, com el cèlebre Kocido Kram, un plat de cullera que incorpora patates, cigrons, verdures i carns seleccionades; la cecina de Wagyu, melosa i molt saborosa; o alguna de les carns madurades i cuinades amb l’inconfusible toc fumat del Josper.
Els cafès ens els prenem a la terrassa, juntament amb el Jordi, el xef del Kram. Aprofito per reconèixer-li la bona feina que ha fet sempre, no sols al Kram, sinó a tots els restaurants on ha treballat durant tots aquests anys que porta al país. Ens ha fet gaudir d’un àpat exquisit. Ras i curt, estava tot molt bo. Hi tornaré.
Fitxa
Cuina: d’avantguarda, de mercat
Adreça: avinguda Meritxell, 90. Andorra la Vella
Telèfon: +376 696 666
Horaris: d’11.30 a 23.30 h
Festa setmanal: diumenge
Plat recomanat: peix a la brasa
Preu sense vi: 70-80 €
Ambient: modern, confortable
Pàrquing: a prop