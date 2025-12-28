DMG
Experiència exquisida camí dels Cortals
Visitem Les Pardines 1819, on natura i gastronomia es donen la mà
De vegades topem amb llocs que semblen sorgits d’un conte. Les Pardines, a la carretera dels Cortals d’Encamp, n’és un. Quan hi vaig tinc la sensació d’entrar en un refugi on em sento en calma, on tot es torna tranquil. Avui visito el restaurant d’un dels hotels boutique que més m’agraden del nostre país. Un restaurant, per cert, que acaba d’entrar a la llista de recomanats de la guia Michelin.
Les Pardines s’ubica en una antiga borda del 1819 restaurada amb una sensibilitat exquisida. El menjador és acollidor, igual que ho és tot l’hotel. Hi predomina la pedra, la fusta i el ferro, conformant un ambient elegant. La sala té uns grans finestrals que a la primavera i l’estiu s’obren per gaudir d’un gran jardí amb un singular estany i, sobretot, de les muntanyes que envolten aquesta renovada construcció. Avui fa fresca i plovisqueja, així és que em miraré l’espectacle de l’entorn des de dins del menjador.
A Les Pardines es pot triar entre el menú degustació, la carta de temporada o l’assortiment de tapes de la padrina. Es triï el que es triï, totes les opcions s’inspiren en la cuina tradicional de muntanya, interpretada pel xef Òscar Villalba.
La cuina que es fa aquí és una declaració d’estima al producte de proximitat –part d’aquest prové d’un hort propi situat a fora, prop de l’entrada al menjador–, a la matèria primera de temporada i a una tradició culinària dels dos costats del Pirineu. La carta és concisa i molt interessant. S’hi proposen aperitius, entrants i un seguit de plats principals que defineixen com a “plat fort per anar acabant”.
Demanem unes croquetes de rostit de la casa i una graellada de verdures amb salsa Satoy i encenalls cruixents. Això per començar, fer una mica de temps i obrir boca mentre esperem l’arròs de muntanya de la casa, increïblement bo. No és el primer cop que el demano. Els que em coneixeu sabeu que soc arrossera, i visitar Les Pardines i no posar-lo a la comanda seria un pecat. Com que som tres, afegim el timbal de corder especiat amb humus, crema d’albergínia i salsa de llimona.
De postres, seguirem compartint. Demanem tres culleretes, un pastís de poma acabat de fer amb gelat de vainilla, i un brownie amb la seva salsa i gelat de cafè. Dues eleccions delicioses per culminar el dinar amb un toc dolç i natural. Sense pressa, assaborint l’experiència. Gaudint d’un restaurant que amb bon gust i el savoir-faire dels hereus de Cal Ginota transmet autenticitat i una manera genuïna d’entendre la muntanya i respectar el territori. A Les Pardines la cuina és d’altura en tots els sentits. Un lloc per tornar-hi.
Fitxa
Cuina: tradicional de muntanya
Adreça: carretera dels Cortals. Encamp
Telèfon: +376 831 080
Horaris: de 13 a 15 h i de 20 a 22 h, diumenge de 13 a 15 h
Festa setmanal: dilluns i dimarts
Plat recomanat: arròs de muntanya
Preu mitjà sense vi: 55-70 €
Ambient: rústic i elegant, amb vistes a la natura
Pàrquing: sí