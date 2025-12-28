DMG

Experiència exquisida camí dels Cortals

Visitem Les Pardines 1819, on natura i gastronomia es donen la mà

El menjador del restaurant Les Pardines

El menjador del restaurant Les PardinesFernando Galindo

Ana Cerezo
Ana Cerezo

De vegades topem amb llocs que semblen sorgits d’un conte. Les Pardines, a la carretera dels Cortals d’Encamp, n’és un. Quan hi vaig tinc la sensació d’entrar en un refugi on em sento en calma, on tot es torna tranquil. Avui visito el restaurant d’un dels hotels boutique que més m’agraden del nostre país. Un restaurant, per cert, que acaba d’entrar a la llista de recomanats de la guia Michelin.

Les Pardines s’ubica en una antiga borda del 1819 restaurada amb una sensibilitat exquisida. El menjador és acollidor, igual que ho és tot l’hotel. Hi predomina la pedra, la fusta i el ferro, conformant un ambient elegant. La sala té uns grans finestrals que a la primavera i l’estiu s’obren per gaudir d’un gran jardí amb un singular estany i, sobretot, de les muntanyes que envolten aquesta renovada construcció. Avui fa fresca i plovisqueja, així és que em miraré l’espectacle de l’entorn des de dins del menjador.

A Les Pardines es pot triar entre el menú degustació, la carta de temporada o l’assortiment de tapes de la padrina. Es triï el que es triï, totes les opcions s’inspiren en la cuina tradicional de muntanya, interpretada pel xef Òscar Villalba.

Plat d'arrós de muntanya

La cuina que es fa aquí és una declaració d’estima al producte de proximitat –part d’aquest prové d’un hort propi situat a fora, prop de l’entrada al menjador–, a la matèria primera de temporada i a una tradició culinària dels dos costats del Pirineu. La carta és concisa i molt interessant. S’hi proposen aperitius, entrants i un seguit de plats principals que defineixen com a “plat fort per anar acabant”.

Demanem unes croquetes de rostit de la casa i una graellada de verdures amb salsa Satoy i encenalls cruixents. Això per començar, fer una mica de temps i obrir boca mentre esperem l’arròs de muntanya de la casa, increïblement bo. No és el primer cop que el demano. Els que em coneixeu sabeu que soc arrossera, i visitar Les Pardines i no posar-lo a la comanda seria un pecat. Com que som tres, afegim el timbal de corder especiat amb humus, crema d’albergínia i salsa de llimona.

De postres, seguirem compartint. Demanem tres culleretes, un pastís de poma acabat de fer amb gelat de vainilla, i un brownie amb la seva salsa i gelat de cafè. Dues eleccions delicioses per culminar el dinar amb un toc dolç i natural. Sense pressa, assaborint l’experiència. Gaudint d’un restaurant que amb bon gust i el savoir-faire dels hereus de Cal Ginota transmet autenticitat i una manera genuïna d’entendre la muntanya i respectar el territori. A Les Pardines la cuina és d’altura en tots els sentits. Un lloc per tornar-hi.

Fitxa

Establiment: Les Pardines 1819 Mountain Suites & Restaurant

Cuina: tradicional de muntanya

Adreça: carretera dels Cortals. Encamp

Telèfon: +376 831 080

Horaris: de 13 a 15 h i de 20 a 22 h, diumenge de 13 a 15 h

Festa setmanal: dilluns i dimarts

Plat recomanat: arròs de muntanya

Preu mitjà sense vi: 55-70 €

Ambient: rústic i elegant, amb vistes a la natura

Pàrquing:

Maridatge

Bevem un Terra Negra, del celler andorrà Casus Belli, ubicat a la borda de l’Any de la Part, a Ordino. Elaborat amb pinot noir, és un vi amb una gran intensitat aromàtica. I, sobretot, és superexclusiu, criat durant 12 mesos en bota i amb una producció limitada. De graduació suau, 12,5º, és perfecte per acompanyar amb embotits, formatges, arròs i carn.
Vi Terra Negra

'Cuina mare', el regal perfecte de Nadal

Per Nadal o Reis, un llibre com Cuina mare: receptes senzilles i tradicionals per cuinar a casa és un regal perfecte per a apassionats de la gastronomia. Escrit pel xef Joan Roca, conté receptes casolanes, està ben estructurat i explica pas a pas com fer plats tradicionals adaptats a les cuines d’avui dia. Un homenatge a la cuina tradicional, a la cuina de les mares. Una referència culinària en català que agrada tant a novells com a cuiners experts. 

Plats típics de les dates nadalenques

El pollastre rostit ha esdevingut un dels plats de referència de Nadal. Cada cop és més present en moltes taules, juntament amb altres clàssics com la sopa de galets o els canelons. Rostit lentament i acompanyat de prunes i pinyons, el pollastre és una opció versàtil que s’adapta a les celebracions familiars. Un plat que manté viva la tradició nadalenca i reforça el valor de cuinar per després seure plegats a taula i gaudir d’un bon àpat.
Pollastre rostit

Cartell de 'complet' per sopar per Cap d'Any

La majoria de restaurants d’Andorra han començat a penjar el cartell de complet per al sopar de Cap d’Any. Amb setmanes d’antelació, les reserves s’han esgotat en molts establiments, especialment als nuclis turístics i a la capital. Tots presenten propostes gastronòmiques especials, menús tancats i experiències per donar la benvinguda al nou any. Amb tot, alguns restaurants solen guardar alguna taula per als despistats d’última hora.
