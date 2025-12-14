DMG

L'Aitor, a les brases del Raïm.

Segurament perquè des de bon matí fins a mitjanit té les brases enceses, i també per l’excel·lent relació qualitat-preu de l’oferta, el bar restaurant El Raïm és un d’aquells establiments on sempre trobes algú conegut. Hi vagis a l’hora que hi vagis, el menjador, i la barra, solen estar plens. Treballadors, gent de negocis, famílies, jubilats... la clientela és eclèctica, tant com ho és la carta. T’hi pots menjar des d’un menú casolà a preus molt raonables fins a un arròs de llamàntol o un generós filet a la graella en què, per al meu gust, és una de les millors braseries del país. I és que El Raïm és un asador en tota regla, on l’Aitor, fidel a les seves arrels basques, treballa la brasa amb un saber fer excepcional.

El Raïm és a peu de carretera, a l’avinguda Salou d’Andorra la Vella. L’ambient és modern, amb un toc entre industrial i un singular caliu de bar. Al fons del restaurant, en un altell, hi ha un reservat perfecte per a àpats en grup o de negocis. El saló és prou ampli perquè el personal es bellugui sense destorbar-se, quelcom important perquè en segons quins moments del dia el ritme de plats que surten de la cuina i de la graella és frenètic. Cal destacar, el servei sol ser molt ràpid, ideal per als que s’hi aturen a menjar quan van justos de temps.

El Raïm té un reservat a l’altell per a àpats en grup. Foto: Fernando Galindo.

Ens demanem gírgoles a la llauna, tendres i saboroses, amb una mica d’all i julivert. En temporada, us recomano les carxofes, també a la llauna. Completem els primers amb unes navalles a la planxa. De segon farem carn a la graella, tot i que heu de saber que aquí el peix i els arrossos també els treballen molt bé. El meu acompanyant es demana un filet de bou. Jo, la ploma de porc ibèric. De guarnició, patates fregides i verduretes, que compartirem. Us he de dir que a l’hora d’escollir el plat principal, si bé tenia clar que volia porc ibèric, he dubtat entre el secret i la ploma. El primer, com que té més greix infiltrat, és més sucós i intens. La segona, que és la part final del llom, és una carn més fina, suau i tendra.

Però tornem a la taula, que toca demanar postres. Menjarem, a mitges per a tots dos, un pastís de formatge. Ens anirà bé per acabar-nos el vi, un Trus, de la Ribera del Duero. És un dels vins de la casa que es poden prendre a copes o, si es prefereix, demanar-ne l’ampolla sencera. Per als qui mengen sols, l’oferta de vi a copes és interessant, com també ho és el celler, amb nombroses referències en blancs, negres i escumosos.

El cafè ens el prenem en una entretinguda sobretaula amb els comensals de la taula del costat, que coneixem. I ja posats, ens prenem un xarrupet d’orujo i un patxaran invitació de la casa. Una manera especial de posar la cirereta a un àpat que hem gaudit del principi al final.

Fitxa

Establiment: El Raïm

Cuina: casolana, brasa

Adreça: avinguda Salou, 54, Andorra la Vella

Telèfon: +376 849 957

Horaris: de dilluns a dissabte, de 6.30 a 16 h, i de dimarts a dissabte de 19 a 24 h

Festa setmanal: diumenge i dilluns nit

Plat recomanat: carxofes de temporada caramel·litzades amb gambes

Preu sense vi: 25-35 €

Ambient: modern, industrial

Pàrquing: a prop

Maridatge

Bevem un Trus, de la denominació d’origen Ribera del Duero. És un criança elaborat amb la varietat ull de llebre, que madura quatre mesos en bota de roure. El resultat, un vi fresc, amb records de fruita, agradable de beure amb guisats, carns a la brasa, cargols i bolets a la llauna, embotits i formatges. Molt bona elecció per acompanyar un menú.
Trus

Nous ajuts per impulsar el producte local

El Govern ha aprovat nous ajuts per un import de 24.000 euros amb la intenció d’impulsar la producció de productes de proximitat i ecològics, amb un increment notable respecte a l’any passat. Les noves línies de suport econòmic inclouen la mel, les trumfes i la vinya, beneficiant d’aquesta manera productors i cellers. També s’impulsa la producció ecològica i es cobreixen costos de certificació per reforçar la qualitat del sector agrari.

Creativitat dolça per als més petits

La biblioteca comunal del Pas de la Casa ha acollit un taller infantil de cuina adreçat a nens i nenes a partir de sis anys. L’activitat proposava l’elaboració de cakes-pop nadalencs. O, el que és el mateix, la creació de petits dolços de pastís de forma rodona i clavats en un pal. Tot plegat en un ambient creatiu i familiar, amb l’objectiu de fomentar la participació i l’esperit nadalenc entre els més petits i, alhora, fer-los descobrir la rebosteria.
Cakes-pop nadalencs

La gastronomia d'altura torna a grandavlira

Snow Club Gourmet presenta una nova experiència que uneix esquí i gastronomia d’alt nivell a Grandvalira, amb esdeveniments exclusius dirigits a apassionats de la neu i de la bona taula. La primera cita de la temporada va ser dijous, amb una proposta especial del restaurant La Madernassa i el xef Paolo Montanaro. La següent tindrà lloc el 24 de gener, amb un viatge culinari a través dels sabors de la regió espanyola de Castella-la Manxa.
