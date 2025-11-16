DMG

Creativitat al caliu d'un celler

Visitem el Celler d'en Toni, on el producte de temporada esdevé un tresor

El xef Marcel Besolí, al menjador del Celler d'en Toni.

El Celler d’en Toni és un d’aquells llocs que formen part de la memòria col·lectiva. No en va, s’hi hauran fet centenars de celebracions familiars, reunions de negocis i, evidentment, dinars i sopars inoblidables. Si aquestes parets parlessin podrien explicar la història contemporània d’Andorra.

El xef Marcel Besolí és al capdavant d’un equip d’apassionats de la restauració que es mou en harmonia. Recomano asseure’s de cara a la cuina. Com que és oberta, observar el que hi passa és com assistir a una obra de teatre al voltant d’uns fogons. Trio una de les taules que més m’agraden, vora una de les arcades del menjador que em recorda que som en un celler amb un soterrani tan autèntic com sorprenent. I és que sota el saló principal s’hi amaga una de les caves més antigues i encantadores del país. Un espai autèntic, íntim i acollidor.

Filet Wellington.

Anem per feina, se m’ha obert la gana. Demano la carta, que segons la temporada i el producte disponible va canviant. Els canelons del Celler, imprescindibles, segueixen sent una delícia, un plat de memòria familiar que ha esdevingut símbol de la casa. Clàssics a part, el restaurant sap sorprendre amb entrants innovadors com el caneló d’espàrrecs verds i salmó, el tiradito de llobarro salvatge o l’amanida russa de gamba. N’hi ha més, però entre els entrants aquests són els que més em criden l’atenció. Segueixo fullejant la carta. M’agrada tot. De principal estic entre l’espatlleta de cabrit o el peu de porc farcit de melós de vedella. Les mandonguilles de txuleton amb múrgoles també ocupen el rànquing de preferències. Em decideixo pels peus de porc, qui m’acompanya avui no vol compartir i es demana filet Wellington per a ell sol.

Em sorprenc a mi mateixa per la rapidesa amb què he triat el menú. I això que m’han fet dubtar: ens han ofert un calamar amb botifarra del perol com el que ha passat cap a una altra taula on encara suquen pa, o turbot fresc que segur que el meu fill Jordi, si estigués aquí, hauria demanat.

Comença l’espectacle. Canelons, tiradito i amanida russa per escalfar l’estómac. Peus de porc per continuar i, afortunadament, un tast de filet Wellington que l’acompanyant em deixa provar. Ho gaudim amb un Muga selecció especial que ens recomana el sommelier, i aigua amb gas. Arribem a les postres. Demanaré “les millors trufes del món”, tal com resa la carta. Del món no ho sé, però de totes les que mai he tastat, sí. Cremoses, suaus, aromàtiques, cacau autèntic amb una dolçor que no embafa gens.

Al Celler d’en Toni no s’hi pot anar amb presses. Cada plat s’assaboreix amb calma, amb ganes de gaudir.

FITXA

Establiment: Celler d’en Toni

Cuina: innovadora tradicional

Adreça: carrer Verge del Pilar, 4. Andorra la Vella

Telèfon: +376 862 750

Horaris: de 13 a 15.15 h i de 20 a 22 h

Festa setmanal: diumenge nit

Plat recomanat: canelons del Celler

Preu mitjà: 50-60 €

Ambient: elegant

Pàrquing: n’hi ha a prop

Mascotes: no

Maridatge

Bevem un Muga Selecció Especial, elaborat amb les varietats ull de llebre, garnatxa negra, gracià i carinyena. Un Rioja fermentat en dipòsits de roure, criat durant almenys 26 mesos en bota de roure francès i reposat 18 mesos en celler abans d’arribar a taula. Molt recomanat per acompanyar amb xai, carns vermelles i de caça.
Producte i territori a la Cerdanya

La Cerdanya ha celebrat aquest octubre la primera Festa de cuina pirinenca, impulsada per l’associació que porta el mateix nom. Onze restaurants i onze cellers es van reunir a l’Hotel Park de Puigcerdà en un sopar per a 130 comensals, que van degustar un menú elaborat principalment amb producte local. L’èxit de la convocatòria confirma la força creixent d’una gastronomia, la pirinenca, que reivindica territori, estacionalitat i proximitat.

Èxit a la mostra d'Andorra i Pirineus

La 33a Mostra gastronòmica d’Andorra i Pirineus, celebrada el cap de setmana passat, va cloure amb totes les entrades venudes. L’esdeveniment va reunir una vintena de restauradors, inclosos dos establiments amb estrella Michelin, i 450 comensals. El vi va ser el producte protagonista, amb degustacions, tallers i propostes de maridatge a càrrec de l’Incavi. En paral·lel, es va celebrar un saló gurmet amb parades al centre històric.
Benestar i cultura del té en un taller únic

La sala d’actes d’Andbank, a Escaldes-Engordany, va acollir dijous passat un taller sensorial dedicat a la cultura del te, la salut i el benestar de les persones. Conduït per un especialista en cultura asiàtica i també en la salut integral, l’esdeveniment va oferir un recorregut per les propietats i beneficis del te blanc i el te verd, en un ambient relaxat i harmoniós. L’activitat també va incloure un refrigeri informal d’inspiració oriental.
