DMG
Creativitat al caliu d'un celler
Visitem el Celler d'en Toni, on el producte de temporada esdevé un tresor
El Celler d’en Toni és un d’aquells llocs que formen part de la memòria col·lectiva. No en va, s’hi hauran fet centenars de celebracions familiars, reunions de negocis i, evidentment, dinars i sopars inoblidables. Si aquestes parets parlessin podrien explicar la història contemporània d’Andorra.
El xef Marcel Besolí és al capdavant d’un equip d’apassionats de la restauració que es mou en harmonia. Recomano asseure’s de cara a la cuina. Com que és oberta, observar el que hi passa és com assistir a una obra de teatre al voltant d’uns fogons. Trio una de les taules que més m’agraden, vora una de les arcades del menjador que em recorda que som en un celler amb un soterrani tan autèntic com sorprenent. I és que sota el saló principal s’hi amaga una de les caves més antigues i encantadores del país. Un espai autèntic, íntim i acollidor.
Anem per feina, se m’ha obert la gana. Demano la carta, que segons la temporada i el producte disponible va canviant. Els canelons del Celler, imprescindibles, segueixen sent una delícia, un plat de memòria familiar que ha esdevingut símbol de la casa. Clàssics a part, el restaurant sap sorprendre amb entrants innovadors com el caneló d’espàrrecs verds i salmó, el tiradito de llobarro salvatge o l’amanida russa de gamba. N’hi ha més, però entre els entrants aquests són els que més em criden l’atenció. Segueixo fullejant la carta. M’agrada tot. De principal estic entre l’espatlleta de cabrit o el peu de porc farcit de melós de vedella. Les mandonguilles de txuleton amb múrgoles també ocupen el rànquing de preferències. Em decideixo pels peus de porc, qui m’acompanya avui no vol compartir i es demana filet Wellington per a ell sol.
Em sorprenc a mi mateixa per la rapidesa amb què he triat el menú. I això que m’han fet dubtar: ens han ofert un calamar amb botifarra del perol com el que ha passat cap a una altra taula on encara suquen pa, o turbot fresc que segur que el meu fill Jordi, si estigués aquí, hauria demanat.
Comença l’espectacle. Canelons, tiradito i amanida russa per escalfar l’estómac. Peus de porc per continuar i, afortunadament, un tast de filet Wellington que l’acompanyant em deixa provar. Ho gaudim amb un Muga selecció especial que ens recomana el sommelier, i aigua amb gas. Arribem a les postres. Demanaré “les millors trufes del món”, tal com resa la carta. Del món no ho sé, però de totes les que mai he tastat, sí. Cremoses, suaus, aromàtiques, cacau autèntic amb una dolçor que no embafa gens.
Al Celler d’en Toni no s’hi pot anar amb presses. Cada plat s’assaboreix amb calma, amb ganes de gaudir.
FITXA
Cuina: innovadora tradicional
Adreça: carrer Verge del Pilar, 4. Andorra la Vella
Telèfon: +376 862 750
Horaris: de 13 a 15.15 h i de 20 a 22 h
Festa setmanal: diumenge nit
Plat recomanat: canelons del Celler
Preu mitjà: 50-60 €
Ambient: elegant
Pàrquing: n’hi ha a prop
Mascotes: no