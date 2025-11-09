DMG
Tota la carn a la graella
Visitem La Borda de l'Avi, plats tradicionals i brasa de primera
Avui sortim a sopar a La Borda de l’Avi, una de les construccions rústiques més carismàtiques de la parròquia de la Massana. Del segle XVI, és la primera de les diverses bordes reconvertides a restaurant que hi ha sortint del poble en direcció Arinsal, una ruta plena de propostes gastronòmiques molt interessants que visitarem en pròximes ocasions.
Obrir la porta d’aquest local és una experiència per si mateixa. L’aroma a brasa i l’ambient tradicional m’acompanyen des del primer moment. La fusta i la pedra predominen en els diversos salons de l’establiment. Ens rep el Delfí, gran amfitrió, sempre positiu. En dono fe, fins i tot els dies que hem arribat més tard del pactat. Ens asseiem prop de la gran graella que hi ha al menjador de la planta baixa, l’única sala del restaurant des d’on es pot gaudir de l’espectacle de la brasa: flames, guspires, sabres giratoris, fum... un teatre gastronòmic d’alta muntanya. Just a l’altre costat, una cava celler amb més de 200 referències de vins principalment espanyols, francesos, portuguesos i andorrans.
La carta combina la gastronomia de muntanya, a base de producte de proximitat, amb matèria primera de la zona del Mediterrani. Mentre ens la mirem, tot i que ja ens la coneixem, el Delfí ens obsequia amb unes croquetes casolanes de ceps, cremoses i suaus.
Em demano una sopa de ceba, un dels meus plats preferits quan vinc a aquesta borda. El meu acompanyant tria tomàquet amb ventresca, anxoves i ceba tendra, em diu que es reserva per al plat principal. I m’ho crec, perquè continuarà amb un generós filet de vaca amb os acompanyat de patates fregides casolanes. Jo dubto entre el magret d’ànec, que cuit a la graella i fet al punt menys queda tendre i sucós, o les costelles de xai, que ben torrades i amb l’aroma de la brasa són, per a aquells que ens agrada la carn, certament irresistibles. Les demano acompanyades de patates fregides i una mica d’allioli. Tot i que aquesta vegada no n’hem demanat, us recomano també els cargols a la llauna, els arrossos, el filet de vaca vella, la mitjana de poltre o algun dels peixos frescos, que varien segons el mercat. I també us recomano trucar abans per reservar taula, sobretot en temporada d’hivern i els caps de setmana.
Arribem a les postres i, com no podia ser d’altra manera, compartirem un pastís de formatge per acabar-nos el vi que ens ha seleccionat el Delfí, un Calar del Río Mundo, de la Terra de Castella, que ens ha servit en un decantador i copes enormes perquè s’obrís a mesura que anem sopant. Una vegada més, excel·lent vivència al caliu d’una borda que des del 1973 ofereix experiències culinàries en un espai carregat d’història.
FITXA
Establiment: La Borda de l’Avi
Cuina: tradicional
Adreça: av.del Ravell, 38, la Massana
Telèfon: +376 835 154
Horaris: de dilluns a diumenge de 13 a 15.30 h i de 20 a 22.30 h
Festa setmanal: no
Plat recomanat: sopa de ceba
Preu mitjà: 50-60 €
Ambient: de borda típica
Pàrquing: sí
Maridatge
Bevem un Calar del Río Mundo, del 2017. De la regió vinícola de la Terra de Castella, s’elabora amb ull de llebre. Es cria 12 mesos en bota. És aconsellable obrir-lo un parell d’hores abans de beure’l o bé decantar-lo perquè agafi tota la força. Fresc i elegant, desprèn multiplicitat d’aromes. Per acompanyar carns a la brasa i embotits és molt bona elecció.