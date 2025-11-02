DMG
Ambient, platets i vins sorprenents
Visitem 13,5º Wine Bar, molt més que una vinoteca
Situat a l’avinguda de les Escoles, al número 16, a la parròquia d’Escaldes-Engordany, el 13,5º Wine Bar desprèn bones vibracions des del primer moment. Acollidor i sofisticat, és l’escenari perfecte perquè comenci la funció, avui en forma de sopar, en un ambient relaxat i elegant. Ens rep el Robert, mestre de cerimònies de la sala menjador. Un espai contemporani, amb una decoració minimalista on predominen els materials naturals, com la fusta, i una il·luminació suau que crea un ambient molt agradable. Hi ha taules altes i sofàs on relaxar-se per gaudir d’una selecció acurada de vins i una carta de petites racions que conviden al maridatge.
He vingut amb la parella, amb ganes de compartir i assaborir alguns dels plats que prepara la Judith, l’ànima de la cuina del 13,5º. Ens demanem hummus, un bol d’edamame fets al vapor, un croque-monsieur trufat, falsos calçots amb romesco i uns ous ecològics cuits a 63 graus amb salsa de ceps. De postres, pastís de formatge, de textura i sabor espectaculars. Però anem a pams, perquè cadascun dels plats té la seva història.
L’hummus ve acompanyat amb crudités i un pa pita lleugerament salat que es deixa menjar sol. Els edamame, les clàssiques llavors de soja servides amb la beina, arriben a taula fumejant. L’aroma que desprenen és brutal. El sandvitx trufat, a part de tòfona porta un generós farcit de pernil dolç i formatge fos. La suma dels quatre productes és portentosa en cada mossegada. Capítol a part mereixen els falsos calçots. De similar aspecte i textura, es tracta de porros macerats amb un toc de grill que acompanyats del romesco de la casa són directament deliciosos. Els ous ecològics, per als que ens agraden els ous passats per aigua, estan un esgraó per damunt del que estem acostumats, segurament per la singularitat que els dona la salsa de ceps.
Mentre esperem les postres, el que segurament és un dels millors pastissos de formatge que es pot trobar a Andorra, us explicaré una particularitat i una curiositat sobre aquest establiment. La particularitat, el celler en forma de vitrines on un mateix es pot servir diferents vins a copes per mitjà d’un sofisticat sistema de subministrament. I la curiositat, el nom de 13,5 casualment evoca la graduació habitual dels vins, cert, però pocs saben que és també és la data de naixement –13 de maig– del Nahum, el fill de la Judith i el Robert.
El 13,5º Wine Bar és ideal per a aquells que busquen una experiència gastronòmica acompanyada d’una àmplia selecció de vins i un entorn que es presta a una cita romàntica, un vespreig amb amics o una estona tranquil·la després de treballar.
FITXA
Establiment: 13,5º Wine Bar
Cuina: tapes i racions per maridar amb vi
Adreça: avinguda de les Escoles, 16, Escaldes
Telèfon: +376 813 500
Horaris: de dilluns a dissabte de 18 a 01 h
Festa setmanal: diumenge
Plat recomanat: ou ecològic amb ceps
Preu mitjà: 30-40 €
Ambient: acollidor i sofisticat
Pàrquing: proper
Maridatge
Bevem un Triga, un vi de la DO Alacant elaborat amb monestrell i cabernet sauvignon. Criat durant 20 mesos en roure francès, destaca per l’elegància, intensitat i complexitat aromàtica. Els seus 15,5 graus el fan intens, madur i concentrat, però alhora fàcil de beure amb carns vermelles, de caça, ous, formatges i receptes amb bolets i tòfona.