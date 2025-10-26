DMG

Gaudir la cuina d'un caçador

Visitem El Racó del Simó, sabors autèntics de muntanya

El xef Sergi Simó

El xef Sergi Simó

Situat al centre del poble de Canillo, a pocs metres del pàrquing del comú i del telecabina, i en un entorn que convida a la pausa camí de Prats, El Racó del Simó és un dels restaurants imprescindibles a Andorra per als que ens agrada la cuina de muntanya. L’establiment és acollidor, amb una il·luminació suau i una decoració on predominen la fusta i els teixits, com si es tractés d’un refugi de caçadors. S’hi respira un ambient autèntic. És el lloc ideal per als que ens agraden els àpats tradicionals a base de producte de proximitat i un toc de creativitat que tracti amb exquisidesa l’essència dels plats de sempre.

El Racó del Simó és un espai petitó, amb molta personalitat. Potser per això van triar aquest nom, el de racó. I del Simó perquè qui hi ha davant dels fogons és el xef Sergi Simó. La seva parella, la Cristina, s’ocupa de la sala. A l’arribada tots dos ens reben amb una amable salutació, com qui obre les portes de casa a uns amics. Avui vaig acompanyada dels meus fills, que ja m’han avisat que tenen ganes de carn de caça. El tracte és familiar, bona prova ho és que la filla del Sergi i la Cristina també ens ve a saludar. Definitivament, ens sentim com a casa.

La carta és precisa, centrada en allò que el Sergi sap fer bé. Compartim tres primers: unes croquetes de rostit, la pasta (macarrons) amb salsa de tòfona i un foie mi-cuit amb torradetes mentre esperem els segons. Avui no compartirem, cadascú es tria el plat principal que més li ve de gust. El Jordi es demana mandonguilles de cérvol, el Jan un filet Wellington també de cérvol, l’Àlex el magret amb verduretes i jo la cua de bou estofada. Quan els plats arriben a taula anem per feina, no fos cas que es refredin.

Carpaccio de cérvol.

A les taules del voltant, a mesura que van sortint els plats, dues parelles i tres famílies fan la mateixa cara de satisfacció que nosaltres. Jo deixo el plat ben escurat, hauria estat un pecat no fer el clàssic barquet amb la salsa de la cua de bou. O amb la de les mandonguilles!

A les postres, l’elecció és coincident: compartim pastís de poma tèbia amb gelat de vainilla i crema catalana. Un final dolç abans dels cafès i la sobretaula durant la qual el Simó s’acosta a preguntar-nos si hem menjat bé. Afirmatiu, hem menjat molt bé. La nostra satisfacció és la millor recompensa per a un xef coneixedor de la caça que ofereix als seus comensals el que més li agrada: un trosset dels sabors de muntanya que ens recorden que la cuina andorrana està en un gran moment.

FITXA

Establiment: El Racó del Simó

Cuina: tradicional i de muntanya

Adreça: ctra. de Prats, 5, Canillo

Telèfon: +376 370 739

Horaris: de 13 a 15.30 h i de 20 a 22 h

Festa setmanal: diumenge nit, dimecres tot el dia i dijous migdia

Plat recomanat: filet de cérvol

Preu mitjà: 40-50 €

Ambient: familiar

Pàrquing: proper

Maridatge

Bevem un Francisco Barona del 2023, un vi negre creat per l’enòleg que també dona nom al celler, la quarta generació d’una família de viticultors de la Ribera del Duero. Amb una criança de 14 mesos en roure francès, s’elabora amb diverses varietats (ull de llebre, garnatxa i picapoll) procedents de vinyes centenàries properes al celler. És genial amb carns vermelles i de caça.

Francisco Barona del 2023

Francisco Barona del 2023


Quinzena de la nova cuina canillenca 

Canillo celebra des del 19 d’octubre fins al 9 de novembre la segona edició de la Quinzena de la Nova Cuina Canillenca, amb la participació de nou restaurants de la parròquia que presenten menús creatius elaborats amb productes locals. En aquesta edició el lema és Sabors i aromes de casa. Amb aquest esdeveniment el comú de Canillo vol posar en valor la gastronomia de proximitat, la sostenibilitat i la identitat culinària del territori.

Casa Federico, agrobotiga local

El Govern i el comú de Canillo han signat un conveni per gestionar l’agrobotiga de Casa Federico. L’espai oferirà productes agraris, alimentaris i artesanals d’Andorra i de zones veïnes que compleixin criteris de proximitat i qualitat. El Govern hi aporta 30.000 euros per al condicionament i imatge, amb l’objectiu de fomentar el consum sostenible i donar valor al producte local. Construït el 1942, Casa Federico va ser el primer molí elèctric d’Andorra.
Casa Federico

Casa Federico

Neix el concurs 'El nutriplat del xef'

Andorra la Vella presenta El nutriplat del xef, un concurs del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes que vol donar valor a la restauració local, al producte de proximitat i a l’alimentació saludable. La iniciativa s’emmarca dins del projecte Cuinem el futur d’Andorra la Vella, destinat a reforçar la competitivitat del sector. Obert als 390 restaurants de la parròquia, neix com una prova pilot amb la intenció de consolidar-se en el futur.
