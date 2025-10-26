DMG
Gaudir la cuina d'un caçador
Visitem El Racó del Simó, sabors autèntics de muntanya
Situat al centre del poble de Canillo, a pocs metres del pàrquing del comú i del telecabina, i en un entorn que convida a la pausa camí de Prats, El Racó del Simó és un dels restaurants imprescindibles a Andorra per als que ens agrada la cuina de muntanya. L’establiment és acollidor, amb una il·luminació suau i una decoració on predominen la fusta i els teixits, com si es tractés d’un refugi de caçadors. S’hi respira un ambient autèntic. És el lloc ideal per als que ens agraden els àpats tradicionals a base de producte de proximitat i un toc de creativitat que tracti amb exquisidesa l’essència dels plats de sempre.
El Racó del Simó és un espai petitó, amb molta personalitat. Potser per això van triar aquest nom, el de racó. I del Simó perquè qui hi ha davant dels fogons és el xef Sergi Simó. La seva parella, la Cristina, s’ocupa de la sala. A l’arribada tots dos ens reben amb una amable salutació, com qui obre les portes de casa a uns amics. Avui vaig acompanyada dels meus fills, que ja m’han avisat que tenen ganes de carn de caça. El tracte és familiar, bona prova ho és que la filla del Sergi i la Cristina també ens ve a saludar. Definitivament, ens sentim com a casa.
La carta és precisa, centrada en allò que el Sergi sap fer bé. Compartim tres primers: unes croquetes de rostit, la pasta (macarrons) amb salsa de tòfona i un foie mi-cuit amb torradetes mentre esperem els segons. Avui no compartirem, cadascú es tria el plat principal que més li ve de gust. El Jordi es demana mandonguilles de cérvol, el Jan un filet Wellington també de cérvol, l’Àlex el magret amb verduretes i jo la cua de bou estofada. Quan els plats arriben a taula anem per feina, no fos cas que es refredin.
A les taules del voltant, a mesura que van sortint els plats, dues parelles i tres famílies fan la mateixa cara de satisfacció que nosaltres. Jo deixo el plat ben escurat, hauria estat un pecat no fer el clàssic barquet amb la salsa de la cua de bou. O amb la de les mandonguilles!
A les postres, l’elecció és coincident: compartim pastís de poma tèbia amb gelat de vainilla i crema catalana. Un final dolç abans dels cafès i la sobretaula durant la qual el Simó s’acosta a preguntar-nos si hem menjat bé. Afirmatiu, hem menjat molt bé. La nostra satisfacció és la millor recompensa per a un xef coneixedor de la caça que ofereix als seus comensals el que més li agrada: un trosset dels sabors de muntanya que ens recorden que la cuina andorrana està en un gran moment.
FITXA
Establiment: El Racó del Simó
Cuina: tradicional i de muntanya
Adreça: ctra. de Prats, 5, Canillo
Telèfon: +376 370 739
Horaris: de 13 a 15.30 h i de 20 a 22 h
Festa setmanal: diumenge nit, dimecres tot el dia i dijous migdia
Plat recomanat: filet de cérvol
Preu mitjà: 40-50 €
Ambient: familiar
Pàrquing: proper
Maridatge
Bevem un Francisco Barona del 2023, un vi negre creat per l’enòleg que també dona nom al celler, la quarta generació d’una família de viticultors de la Ribera del Duero. Amb una criança de 14 mesos en roure francès, s’elabora amb diverses varietats (ull de llebre, garnatxa i picapoll) procedents de vinyes centenàries properes al celler. És genial amb carns vermelles i de caça.