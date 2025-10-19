DMG

Cuina de mercat a les Valls del Nord

Visitem Andrea, fogons casolans i matèria primera de qualitat

Tot aquell que passa per la Massana sap on és. Discretament situat a les Costes de Teixidó, a tocar de l’avinguda Sant Antoni, aquest petit i acollidor restaurant és un imprescindible per als amants de la cuina casolana feta a base de matèria primera de bona qualitat, fresca i de proximitat. Els entrants, els primers, els principals i les propostes fora de carta són per llepar-se els dits. Em costa decidir-me i em deixo aconsellar per l’Andreia, l’amfitriona, una emprenedora que amb aquest restaurant ha fet realitat una il·lusió que li rondava pel cap des d’adolescent.

L’ambientació és senzilla, agradable i confortable. Diuen que menys és més, segurament per això aquí s’hi prioritza la bona teca. Això sí, sense oblidar els detalls. Les taules, parades amb estovalles impecables, són amples. L’entorn convida a la calma, poc soroll i tot tranquil. Fins que arriba la carta, tan completa que als més gormands els pot arribar a enlluernar.

Ens demanem un assortiment de fruits de mar fregits. Xanquet, gamba de vidre i calamars fets amb una tempura impecable, el sabor i les textures ens transporten a la costa andalusa. Unes ortigues de mar i uns escamarlans a la planxa completen els entrants, un bon pla mentre esperem l’arròs i el peix. Avui, com veieu, hem arraconat la carn.

Arriben els principals. El xef no s’ha estat de res. Ha preparat una llauna d’arròs amb cloïsses de carril i gamba vermella que posa els ulls en blanc a cada cullerada. Com que som quatre, rematem la jugada amb un llobarro salvatge a la brasa servit amb un puré de patata a l’estil parmentier que es menja sense adonar-te’n.

Donat que la carta és àmplia, us explico què s’han demanat a la taula del costat. Carxofes amb encenalls de foie que entren pels ulls i diversos talls de carn a la brasa que per prudència i vergonya, ho admeto, no he gosat dir-los si me’n deixaven tastar un bocí.

A l’hora de les postres, com era d’esperar, m’ha costat decidir-me. El pastís de formatge, un clàssic que quan és bo de debò és d’obligada comanda, i el mató amb un raig de mel han estat les opcions que m’han ajudat a triar els còmplices d’un àpat exquisit que hem regat amb un Alión i una ampolla de xampany.

Ens ha tocat una taula al costat de la finestra. Observo el tràfec de persones i vehicles que van d’un costat a l’altre, avinguda de Sant Antoni amunt i avall. A fora, avui, hi plou. L’excusa perfecta per allargar la sobretaula amb un cafè irlandès. L’Andreia, mestressa i amfitriona, ens demana si hem menjat bé, i si hem estat a gust. Els quatre comensals coincidim: molt. Gràcies, Andreia i equip per la vostra acollida.

FITXA

Establiment: Andrea

Cuina: de mercat

Adreça: Costes de Teixidó, 4. La Massana

Telèfon: +376 847 700

Horaris: de 13 a 15.30 h i de 20 a 22.30 h

Festa setmanal: dimarts i dimecres

Plat recomanat: carxofes amb encenalls de foie

Preu mitjà: 30-50 €

Ambient: familiar

Pàrquing: no

Mascotes: no

Maridatge

Bevem un Alión, elaborat pel grup vinícola de Tempos Vega Sicilia. Veremat a mà, el most fermenta en dipòsits de fusta fins a obtenir l’extracció justa que li aporti el color i l’estructura característics. Es cria en botes bordeleses de roure francès entre 14 i 20 mesos. L’excel·lent qualitat fa que sigui un dels vins més coneguts i demandats.

