DMG

Els sabors de sempre, com mai abans

Visitem Odetti Bistró, un restaurant sorprenentment innovador

El restaurant Odetti Bistró.

El restaurant Odetti Bistró.Fernando Galindo

Ana Cerezo
Publicat per
Ana Cerezo

Creat:

Actualitzat:

Situat a la part alta d’Escaldes-Engordany, el restaurant Odetti Bistró ha esdevingut una referència gastronòmica al nostre país. El José Antonio Guillermo, amb fortes arrels extremenyes, com les meves, i amb una llarga trajectòria professional al Principat, és l’artífex d’un dels espais gastronòmics més interessants d’Andorra. Ha fet realitat quelcom que m’encanta i que, encara que algú s’ho pugui pensar, no és gens fàcil d’aconseguir.

L’oferta d’Odetti és una superposició de la cuina tradicional del Pirineu, productes de proximitat i innovació. Un lloc elegant i tranquil amb ànima de bistró que, juntament amb l’Ana, el José Antonio ha dut fins a l’excel·lència. La versatilitat d’Odetti és tal que ha esdevingut un establiment apte per a trobades familiars, àpats de negocis (té un saló privat perfecte) o vetllades romàntiques, com la que em disposo a començar.

Els productes frescos configuren una carta inspirada en la cuina de tota la vida, aquella que homenatja el territori sense renunciar a la disrupció i la creativitat. Tot té bona pinta, avui no serà fàcil escollir. Així és que comencem: per obrir la gana, ens demanem, per compartir, les ja clàssiques braves Odetti, presentades en forma de dau i guarnides amb una salsa suaument explosiva. M’atreveixo a dir que s’han convertit en un dels imprescindibles d’aquest establiment. Com que encara fa un punt de calor, qui sap si per culpa del canvi climàtic, continuem amb una amanida, excepcionalment acompanyada amb seitons. I completem els primers per compartir amb unes favetes amb calamarsons.

Ou a baixa temperatura amb molles de pastor.

Ou a baixa temperatura amb molles de pastor.Fernando Galindo

Arriben els principals. El meu acompanyant s’ha demanat arròs de murgues. La pinta és sublim, m’encanta l’arròs i em tornen boja els bolets, així és que no em puc estar de clavar-hi la forquilla. No obstant això, jo he optat pel xai d’Andorra a baixa temperatura, amb un toc de mel d’avet. L’he encertat, està de luxe.

Abans de revelar-vos les postres, us diré que el celler d’aquest restaurant és una passada. Té desenes de referències per maridar amb encert. D’entrada hem tastat un Flor de Muga rosat, i per acabar un Chateau Samion del 2018. Però anem a les postres, que encara no us les he revelat: torrija a l’estil Odetti i pastís de formatge. Espectaculars les dues eleccions, tant en la presentació com en el sabor.

El cafè i un glop de licor culminen un àpat vibrant, inici d’una vetllada que promet després d’haver gaudit d’una cuina de qualitat, creativa i admirable que ens fa sentir a gust. Ana, José Antonio i equip de l’Odetti, moltes gràcies per l’amabilitat i el bon servei. Ha estat un plaer. Fins aviat.

FITXA

Establiment: Odetti Bistró

Cuina: tradicional d’autor

Adreça: carrer Santa Anna, 14, Escaldes-Engordany

Telèfon: +376 807 575

Horaris: de 13 a 15 h i de 20 a 22.30 h

Festa setmanal: diumenges nit i dilluns

Plat recomanat: espatlla de xai d’Andorra a baixa temperatura amb mel d’avet

Preu mitjà: 40-60 €

Ambient: tranquil, acollidor, informal

Pàrquing:

Mascotes:

Maridatge

Bevem una ampolla de Flor de Muga rosat, dels històrics cellers Muga d’Haro, a La Rioja. Elaborat amb garnatxa negra, és un vi jove de color rosat pàl·lid molt elegant. Fermentat en petits dipòsits de fusta a temperatura baixa, reposa uns quatre mesos, durant els quals envelleix sobre les seves mares per adquirir un caràcter fresc i vital. És exquisit amb els aperitius, les carns blanques i els arrossos.

Flor de Muga rosat.

Flor de Muga rosat.

Viatge sensorial amb te i dolços xinesos

La biblioteca comunal d’Ordino acollirà dimecres 29 d’octubre, a les set de la tarda, una original experiència de maridatge de te amb mooncakes. L’activitat, organitzada pel comú de la parròquia, té un cost simbòlic de dos euros per a cada participant i permetrà descobrir, a través d’un viatge sensorial únic, la connexió entre les aromes i sabors del te i aquests pastissets tradicionals molt populars a la cultura gastronòmica xinesa.

Ordino acull la 33a mostra gastronòmica

Ordino celebrarà els dies 8 i 9 de novembre la 33a edició de la Mostra Gastronòmica d’Andorra, una cita imprescindible que any rere any aplega cuiners, restauradors, productors i sobretot un públic amant de la cuina de muntanya. L’esdeveniment inclourà tastos, tallers i demostracions en tres espais diferenciats –Ordino Gourmet, Gastrolab i la Mostra central–, amb propostes que combinen tradició, innovació i producte local de qualitat.
Cartell de la 33a mostra gastronòmica d'Ordino.

Cartell de la 33a mostra gastronòmica d'Ordino.

Arriba la tardor i torna el trinxat

Amb l’arribada de la tardor s’escurcen els dies, els termòmetres comencen a marcar temperatures baixes i a l’hort s’obre la temporada de les cols, un dels ingredients més preuats de la cuina de muntanya. És l’època ideal per elaborar el tradicional trinxat del Pirineu, preparat amb col, patata i cansalada. Aquest plat senzill, saborós i reconfortant omple les taules amb els sabors típics de la temporada i ajuda a escalfar els primers dies freds.
tracking