DMG
Els sabors de sempre, com mai abans
Visitem Odetti Bistró, un restaurant sorprenentment innovador
Situat a la part alta d’Escaldes-Engordany, el restaurant Odetti Bistró ha esdevingut una referència gastronòmica al nostre país. El José Antonio Guillermo, amb fortes arrels extremenyes, com les meves, i amb una llarga trajectòria professional al Principat, és l’artífex d’un dels espais gastronòmics més interessants d’Andorra. Ha fet realitat quelcom que m’encanta i que, encara que algú s’ho pugui pensar, no és gens fàcil d’aconseguir.
L’oferta d’Odetti és una superposició de la cuina tradicional del Pirineu, productes de proximitat i innovació. Un lloc elegant i tranquil amb ànima de bistró que, juntament amb l’Ana, el José Antonio ha dut fins a l’excel·lència. La versatilitat d’Odetti és tal que ha esdevingut un establiment apte per a trobades familiars, àpats de negocis (té un saló privat perfecte) o vetllades romàntiques, com la que em disposo a començar.
Els productes frescos configuren una carta inspirada en la cuina de tota la vida, aquella que homenatja el territori sense renunciar a la disrupció i la creativitat. Tot té bona pinta, avui no serà fàcil escollir. Així és que comencem: per obrir la gana, ens demanem, per compartir, les ja clàssiques braves Odetti, presentades en forma de dau i guarnides amb una salsa suaument explosiva. M’atreveixo a dir que s’han convertit en un dels imprescindibles d’aquest establiment. Com que encara fa un punt de calor, qui sap si per culpa del canvi climàtic, continuem amb una amanida, excepcionalment acompanyada amb seitons. I completem els primers per compartir amb unes favetes amb calamarsons.
Arriben els principals. El meu acompanyant s’ha demanat arròs de murgues. La pinta és sublim, m’encanta l’arròs i em tornen boja els bolets, així és que no em puc estar de clavar-hi la forquilla. No obstant això, jo he optat pel xai d’Andorra a baixa temperatura, amb un toc de mel d’avet. L’he encertat, està de luxe.
Abans de revelar-vos les postres, us diré que el celler d’aquest restaurant és una passada. Té desenes de referències per maridar amb encert. D’entrada hem tastat un Flor de Muga rosat, i per acabar un Chateau Samion del 2018. Però anem a les postres, que encara no us les he revelat: torrija a l’estil Odetti i pastís de formatge. Espectaculars les dues eleccions, tant en la presentació com en el sabor.
El cafè i un glop de licor culminen un àpat vibrant, inici d’una vetllada que promet després d’haver gaudit d’una cuina de qualitat, creativa i admirable que ens fa sentir a gust. Ana, José Antonio i equip de l’Odetti, moltes gràcies per l’amabilitat i el bon servei. Ha estat un plaer. Fins aviat.
FITXA
Establiment: Odetti Bistró
Cuina: tradicional d’autor
Adreça: carrer Santa Anna, 14, Escaldes-Engordany
Telèfon: +376 807 575
Horaris: de 13 a 15 h i de 20 a 22.30 h
Festa setmanal: diumenges nit i dilluns
Plat recomanat: espatlla de xai d’Andorra a baixa temperatura amb mel d’avet
Preu mitjà: 40-60 €
Ambient: tranquil, acollidor, informal
Pàrquing: sí
Mascotes: sí
Maridatge
Bevem una ampolla de Flor de Muga rosat, dels històrics cellers Muga d’Haro, a La Rioja. Elaborat amb garnatxa negra, és un vi jove de color rosat pàl·lid molt elegant. Fermentat en petits dipòsits de fusta a temperatura baixa, reposa uns quatre mesos, durant els quals envelleix sobre les seves mares per adquirir un caràcter fresc i vital. És exquisit amb els aperitius, les carns blanques i els arrossos.