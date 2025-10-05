DMG

Cuina per gaudir al centre històric

Restaurant d'Enric Marty, un dels mestres dels fogons del país

Enric Marty.

Enric Marty.

Després d’una etapa personal i professional lluny de les valls, l’hereu del mític i ja desaparegut restaurant Versalles –el petit i emblemàtic establiment situat al Cap del Carrer d’Andorra la Vella– va tornar amb la companya de vida per bastir una renovada aposta gastronòmica.

Visito el restaurant de l’Eric Marty, un xef que porta l’ofici de sèrie. Segurament perquè va créixer entre fogons, sap la importància que té per als que ens agrada menjar bé la cuina ben feta. O el que és el mateix, la que es fa amorosament, amb cura i passió. Qualitat, creativitat i servei. Aquestes són les tres premisses que practica l’Eric, igual que ho feia el seu pare per delectar els comensals amb àpats per emmarcar. Uns àpats a base de plats que, afortunadament, perviuen al nou establiment de la nissaga Marty. Fidel al seu tarannà, l’Eric surt a rebre’ns. Ha renovat el restaurant fa poc per crear un ambient agradable ideal per conversar al voltant d’un bon plat i un vinet. Ens acompanya fins a la taula i ens dona alguna idea per on pot anar la cosa avui: risotto de gambes, calamars i vieira; foie-gras poêlé amb poma confitada; raviolis de brie amb tòfona i ametlles o ceviche de turbot.

Steak Tàrtar de l'Enric Marty.

Steak Tàrtar de l'Enric Marty.

Fullejant la carta amunt i avall em costa decidir-me perquè la majoria de plats m’atreuen molt. Trio els nyoquis de trumfa amb crema de gorgonzola, guanciale i perfum de tòfona. No és el primer cop que els demano, però no és estrany quan ja has gaudit de les pastes casolanes que elaboren. Són boníssims! El meu acompanyant escull l’steak tàrtar. Si us agrada la carn crua, ja tardeu a tastar-lo. Ve acompanyat de patates fregides naturals amb un toc cruixent que contrasta amb la textura suau de la carn. M’atreveixo a dir que és el millor del país. Això no és tot. Com que hem vingut a gaudir de la bona cuina, i de retruc a dinar, per escalfar motors demanem un parell d’ous poché amb salsa cremosa de carreroles i tòfona, galta de vedella estofada al vi amb risotto a la milanesa i espinacs. Ho comparteixo amb les torradetes de pa amb oli i sal i un paté de campanya deliciós que ens deixen, cortesia de la casa, al centre de la taula per fer més entretinguda i saborosa l’experiència.

A l’Eric li agrada treballar amb matèria primera de proximitat, la de quilòmetre zero, posant-hi un toc personal, combinant influències franceses i italianes. Ho fa amb productes de temporada i una elaboració meticulosa. Sempre tenint cura de la presentació, certament molt bonica, des dels entrants fins a les postres. Parlant de postres, la tarta Tatin amb nata és un altre dels clàssics. Amb permís de l’excepcional cafè irlandès, en què es veuen perfectament les tres capes de whisky, cafè i nata.

FITXA

Establiment: Eric Marty

Cuina: mediterrània tradicional

Adreça: carrer Mossèn Tremosa, núm. 6, d’Andorra la Vella

Telèfon: +376 818 918

Horaris: de 13 a 14.30 h i de 20 a 22 h

Festa setmanal: diumenges i dilluns

Plat recomanat: steak tàrtar

Preu mitjà: 30-40 €

Ambient: elegant i tranquil

Pàrquing: no

Maridatge

Bevem un Izadi Selección, de la Rioja. Un vi negre on predomina la varietat ull de llebre. Un cop fermentat, es cria 16 mesos en barriques de roure francès i americà abans de l’embotellament. És un vi saborós i intens, i alhora elegant. Combina a la perfecció amb carns vermelles, guisats amb reducció, plats amb bolets, tòfona, i formatges curats.

Vi Izadi Selección.

Vi Izadi Selección.

Nou projecte gastronòmic a la capital

El comú ha presentat el projecte Cuinem el futur d’Andorra la Vella, una proposta elaborada amb restauradors de la parròquia i la Fundació Alícia. La iniciativa busca definir una marca gastronòmica pròpia i revitalitzar el sector dels fogons mitjançant accions trimestrals centrades en quatre plats icònics de cada estació de l’any. El pla preveu sessions formatives per impulsar la qualitat, la innovació i la competitivitat de la restauració local.

El Bages celebra la festa gastronòmica

Castellfollit del Boix, al Bages, acollirà diumenge 12 d’octubre la 8a Fira de la mongeta, una cita que coincideix amb la proclamació de Catalunya com a Regió mundial de la gastronomia. El certamen vol enfortir la valorització del producte local i del llegum més emblemàtic del municipi, amb un mercat agroalimentari i artesà, tastets i degustacions. La fira consolida el poble com a espai de trobada, referent gastronòmic i motor d’impuls.
Cartell de la 8a Fira de la mongeta.

Cartell de la 8a Fira de la mongeta.

Un plat de mar i muntanya, millor esmorzar

El restaurant L’Andreuenc, a Barcelona, ha guanyat la primera edició de la Lliga del porc i la forquilla amb un plat de mar i muntanya que combina botifarra del perol, mongetes del ganxet i sípia bruta. La final, celebrada a Lleida en el marc de la Fira de Sant Miquel, ha reunit unes 300 persones i ha comptat amb la participació de dotze restaurants de Catalunya, consolidant l’esdeveniment com una mostra de creativitat gastronòmica i talent local.
