DMG
Un homenatge al passat
Borda de l'arena, on es reviu l'ambient gastronòmic de l'Andorra d'abans
Avui visito un d’aquells llocs de tota la vida, d’aquells que quan passes la porta amb les aromes i l’ambient et transportes a una altra època. Un lloc que conserva l’essència d’aquells establiments que als anys seixanta, setanta i vuitanta caracteritzaven l’oferta gastronòmica andorrana. Digueu-me nostàlgica, però m’encanta entrar-hi i viatjar en el temps amb la decoració de la part original del local (a posteriori hi van fer una ampliació), l’olor de brasa, el tacte de les estovalles...
Menjar a la Borda de l’Arena és una experiència autèntica. Per les finestres veig la muntanya, el bosc i un camp de tabac. Una cabana típica, rústica, que convida a menjar matèria primera de gran qualitat. El Jose ens canta la carta, i com aquell que no vol la cosa interpreta els nostres gustos per recomanar-nos i decidir per nosaltres què menjarem.
Si us agraden els cargols a la llauna, no ho dubteu, demaneu-los. A mi aquí em semblen excepcionals. Me’ls demano. Mentre els espero, mengem el clàssic pa de pagès torrat que refreguem amb l’all i suquem amb el tomàquet, un raig d’oli i un polsim de sal, per gaudir d’una combinació tan bàsica com deliciosa. Bon pernil, fuet i la boníssima truita de patates amb la ceba que qui la prova sempre que torni la demanarà.
De plat principal, a part dels cargols demano carn a la brasa. El Jose ens ha ofert turbot i llenguado, però em venen de gust les guatlles. Tan sols una per treure’m el desig. També fem un chuletón de bou i un dels imprescindibles d’aquest local que no es fa a la brasa, l’espatlla de xai al forn. Tot plegat, acompanyat de patates fregides i panadera amb el xai. Em sap greu no demanar la perdiu escabetxada, que la fan molt bona, però els que m’acompanyen no volen compartir aquest plat. Llàstima.
L’autenticitat de cada producte es constata en els seus sabors i la manera com es prepara cada plat. La genuïnitat d’aquest restaurant es viu des que t’asseus a taula, i molt especialment a la sobretaula entre cafès i, els que s’hi animen, algun licor. El Jose, les seves filles, la Núria i la Raquel, i tot l’equip ens han fet sentir com a casa. Una vegada més visitar la Borda de l’Arena ha estat un encert. Hi tornarem.
Fitxa
Establiment: Borda de l’Arena
Cuina: tradicional andorrana
Adreça: carretera d’Os de Civís
Telèfon: +376 842 574
Horaris: de 13 a 24 h
Festa setmanal: diumenge nit
Plat recomanat: cargols a la llauna
Preu mitjà: 30-50 €
Ambient: tranquil
Pàrquing: sí
Mascotes: sí
Maridatge
Bevem un Líbano, un criança de Bodegas Señorío de Líbano, de La Rioja Alta. Aquest celler familiar, fundat el 1973, és propietat d’un conegut empresari resident a Sant Julià. Està elaborat amb raïm ull de llebre i morastell. El seu color, la seva aroma i el seu sabor el fan un vi fàcil de beure que amb els plats a la brasa queda com fet a mida.