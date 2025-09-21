DMG
Un toc diferent de gastronomia
Visitem Toc, el restaurant del guardonat xef Paco Méndez
Entro en un espai singular, molt ben decorat, acollidor i que avui m’aixopluga de la pluja. N’he sentit a parlar molt, me l’han recomanat diverses vegades, així és que em disposo a conèixer en primera persona aquest restaurant on, ja us avanço, cada plat és una experiència sorprenent.
El xef Paco Méndez, mestre mexicà de la fusió gastronòmica, és un dels cuiners més guardonats amb restaurant al nostre país. I amb raó. Ha rebut el premi al millor xef creatiu del món en l’edició dels The Best Chefs Awards 2024, i una l’estrella Michelin i un Sol Repsol al seu restaurant Come a Barcelona, entre altres reconeixements.
Vaig acompanyada de tres comensals més. L’arribada és agradable. El noi que ens rep és atent i amable. Ens fa sentir especials, i ens avança que ell serà el nostre enllaç amb la cuina durant tot l’àpat. Ens proposa una beguda per entrar en calor, i mentre ens porta les cartes ens explica l’essència de la carta. Un concepte únic a Andorra que estic a punt de descobrir.
Vista l’oferta, decidim compartir. Sempre he cregut que, a la cuina, tastar de tot una mica és més interessant que atipar-se d’una única cosa. Dit i fet. Per trencar el gel demanem unes croquetes casolanes d’ibèric i un guacamole a l’estil oriental que ens l’acaben de preparar a taula. Ho completem amb una amanida Cèsar amb exquisida escuma de formatge parmesà.
La carta és tan atractiva que no ens acabem de posar d’acord. Ho volem provar tot, i cadascun dels plats que ens serveixen ens agraden molt. Primer de tot cal dir que no soc gaire amant del peix. Però em crida molt l’atenció la manera com ofereixen la truita de riu d’Andorra. Val molt la pena, ve amb un chimichurri molt suau i guarnida amb un puré de celerí. El sabor, i la textura, amb l’aroma i el cruixent del toc del forn Josper, són espectaculars. No és tot, encara falta el tàrtar de vaca gallega que també ens l’acaben a la taula, i el calamar de platja amb parmentier a base de mantega d’avellanes. I la traca final, el filet de Wagyu arrebossat amb salsa Béarnaise.
La presentació de cada plat sembla una obra d’art, fa bona aquella dita que hi ha menjar que entra pels ulls. El festival continua, és l’hora de les postres. Ens deixem aconsellar: un Toc Kat, una mena de xocolatina freda i tova, amb la dolçor justa per no embafar, i un borratxo de taronja, toffe i amarant. I detall de la casa, uns profiterols per menjar amb els dits i en un sol mos que són senzillament irresistibles. Bravo pel Toc. Una proposta que treballa molt bé el producte, selecciona els ingredients i posa en valor la seva qualitat. Tot, sense deixar de banda la creativitat.
FITXA
Establiment: Toc Restaurant & Cocktail Bar
Cuina: fusió mexicana andorrana
Adreça: AnyósPark, Anyós. La Massana
Telèfon: +376 737 173
Horaris: de 12 a 24 h
Festa setmanal: obre tots els dies
Plat recomanat: Milanesa de Wagyu A5 amb salsa Béarnaise
Preu mitjà: 50-60 €
Ambient: selecte
Pàrquing: sí
Mascotes: no
MARIDATGE
Bevem un Aalto, diuen que és un dels millors vins del mercat. Produït pel celler Las Vistas, a la Ribera del Duero, s’elabora amb la varietat ull de llebre. És un vi potent, concentrat, amb estructura. Entre tots els vins que es fan en aquesta denominació, Aalto és un dels que tenen més personalitat. I com tot bon vi, amb els anys guanya.