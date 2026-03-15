DMG
Memòria viva d’Andorra
LA CASA MUSEU D’ARENY-PLANDOLIT D’ORDINO es va inaugurar el març del 1986 i permet als visitants descobrir la vida aristocràtica de l’Andorra del segle XIX a través d’una de les famílies més influents
“És un referent cultural d’Andorra, que l’últim any ha acollit prop de 20.000 visitants”, explica la cap d’àrea de Museus i Monuments, Rut Casabella, sobre la Casa Museu d’Areny-Plandolit d’Ordino. La instal·lació compleix aquest mes quaranta anys, situant-se com un dels primers museus moderns d’Andorra.
La casa va ser adquirida pel Consell General el 1972, amb la voluntat de preservar un edifici que representava la residència d’una de les famílies més poderoses de la història d’Andorra. “El Consell General va actuar de manera ràpida i va decidir comprar i restaurar la casa, que en aquell moment no estava en un bon estat de conservació”, apunta Casabella. Durant catorze anys es va anar rehabilitant i reobrint diversos espais a poc a poc, motiu pel qual “no es va fer una inauguració com a tal, i el març del 1986 va ser quan el museu va obrir les portes de manera definitiva”, explica la cap d’àrea.
L’edifici té origen el segle XVII, tot i que gran part de la configuració actual correspon a les reformes fetes el segle XIX. El museu conserva bona part dels espais i del mobiliari originals, fet que permet recrear “el nostre passat”. Entre les dependències visibles hi ha la cuina, les habitacions de la família o la sala de recepció, però també es poden veure espais singulars poc habituals a les cases andorranes de l’època, com la biblioteca, la sala d’armes i de música o la capella privada, que reflecteixen el nivell social i cultural de la família.
“A la casa es pot conèixer la història de Don Guillem, que va ser síndic general i va impulsar la reforma del 1866, com també la de la seva primera esposa, la Maria Dolors, que va patir violència de gènere”, relata Casabella, destancant que Guillem “era un avançat a l’època, perquè ja deia que a Andorra hi hauria un centre termal o un casino”.
El museu és un referent cultural en l’Itinerari d’Hàbitat Rural juntament amb els museus Casa Rull i Casa Cristo, “i a banda de les múltiples activitats que s’hi fan, també es col·labora amb el comú d’Ordino en festivitats com la Nit de la Candela”, explica la cap d’àrea.
Casabella apunta que per a molts dels visitants, “la casa és la porta d’entrada als museus d’Andorra, gràcies a la seva bona ubicació al centre d’Ordino”. Als inicis, molts dels visitants venien amb grups organitzats d’agències de viatges franceses, però “cada vegada hi ha més públic familiar català i espanyol”, afirma Casabella, apuntant que “molts andorrans venen a les activitats que es duen a terme a la casa i aprofiten per visitar el museu”.
“Des del 2022, que es va fer el sistema d’hologrames, és el que sol agradar més als visitants”, apunta la cap d’àrea, recordant que “la sala noble agrada molt a la gent del país, mentre que el recurs olfactiu de la biblioteca és el que més sorprèn”.
La instal·lació forma part del pla estratègic de museus, motiu pel qual en els pròxims anys s’hi duran a terme “millores museogràfiques, així com de seguretat i accessibilitat”, esmenta Casabella, que ho defineix com que “l’estan posant bonic”.