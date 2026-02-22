DMG
La llar de l'art i el talent
L’ESCOLA D’ART DE SANT JULIÀ DE LÒRIA es va començar a gestar el 1981, esdevenint el primer centre d’arts plàstiques d’Andorra i amb l’objectiu d’ensenyar als residents diverses tècniques artístiques.
La inquietud política i de diversos artistes i professionals de l’educació va ser clau per impulsar l’escola d’art de Sant Julià de Lòria, la primera d’Andorra. El projecte es va començar a gestar ara fa 45 anys. “Les activitats es van començar a fer als locals del costat de l’església, i la bona acollida va propiciar que es construís l’escola a l’edifici del Molí, el 1983, on ara hi ha el comú”, explica l’actual directora del centre, Maria Lluelles. L’escola es va traslladar al Centre cultural el 2005.
Francesca Mandicó –més coneguda com a Madame Martí–, Maria Rosa Moreu, Lluïsa Cases i Sergi Mas van ser els impulsors de l’escola. “El seu objectiu era formar la gent”, apunta Lluelles, que va començar a fer activitats a cinc anys, i en porta quinze com a directora, tot recordant que “s’havia plantejat fer una escola d’oficis al cap d’un temps, però com que era competència més de Govern es va deixar córrer”.
L’escola d’art va començar impartint tallers per a nens, entre els quals destacaven els de plàstica o el de cant. A poc a poc va anar creixent i es va ampliar l’oferta, amb tallers de joieria, pintura o ceràmica. També es van afegir tallers per a adults, convertint l’escola en un espai familiar. El centre utilitzava un mètode d’ensenyament liberal, on tothom treballava les diferents tècniques artístiques sense seguir un programa concret. Entre els cursos més destacats hi va haver el de l’artista asiàtic Knoc Rachayoot, que el desembre del 1991 va impartir un taller de sis dies en què ensenyava gravat tailandès i tècnica del paper.
“Quan vaig entrar com a directora, l’escola havia perdut diversos tallers, es dirigia més cap a la costura o la cuina i ja només quedaven 50 alumnes”, explica Lluelles. Per aquest motiu, la responsable la va haver de “remuntar”. “El que vaig fer va ser tornar als inicis, intentar agafar l’esperit de Sergi Mas i reimpulsar els tallers de joieria, pintura i ceràmica”, comenta la directora.
L’escola d’art compta amb uns 220 alumnes i onze professors
“Una de les claus va ser potenciar molt la canalla, ja que quan vaig entrar la majoria de la gent eren jubilats”, recorda Lluelles. L’objectiu es va complir gràcies a impulsar diversos tallers infantils, i a més “hem aconseguit que es quedin, i ara també hi ha grups de joves i adolescents”, es congratula. L’escola ha multiplicat per quatre els alumnes, i enguany ja compta amb uns 220 participants i 11 professors, “que venen una mitjana de vuit hores setmanals”, apunta Lluelles. En més de quatre dècades, han passat prop de 5.000 persones pel centre.
Els infants i joves de 4 a 13 anys van a fer tallers de 15.30 a 19 hores del vespre, de dilluns a divendres, mentre que els adults tenen l’opció d’anar-hi als matins, quan s’imparteixen els cursos de pintura i tèxtil. L’assistència a una classe té un cost de 31 euros, a dues, 41 euros, a 3, 51 euros i així successivament.
“El taller de ceràmica està molt de moda i ens ha aportat molta gent nova”, esmenta la directora, congratulant-se que “tenim grups bastant consolidats que fins i tot van a sopar junts després del taller”.
“El repte de futur és mantenir l’escola”, conclou Lluelles.