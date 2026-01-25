DMG
Una renovació necessària
ELS UNIFORMES D’HIVERN DE LA POLICIA van canviar íntegrament ara fa vint anys, amb la voluntat de fer-los duradors, còmodes, de bona qualitat i reconeixibles per a la ciutadania.
“A la policia li feia falta nou material perquè anàvem més vestits basant-nos en una imatge que no pas en l’operativitat.” Així justifica un dels inspectors majors que participa en la comissió de material, Josep Albert Rivero, la renovació del vestuari de la policia que es va dur a terme el gener del 2006. Els nous uniformes van ser presentats el 18 de gener per part dels responsables de la cèdula d’estudi del material operatiu policíac.
El canvi de vestidor va venir, sobretot, “pel tema de la qualitat”, explica Rivero. “Buscàvem un material de molta més qualitat i més fàcil per treballar”, diu, tot remarcant que els principals canvis es van fer en els jerseis, els pantalons que els agents es posaven a sobre de l’uniforme quan havien d’afrontar baixes temperatures i l’anorac. “Es va modernitzar la roba d’hivern, bàsicament”, recorda l’inspector major, apuntant que com cada vegada que es necessita una cosa així, “es fa un estudi de les peces a canviar i es fa un concurs públic”. La policia, cada quatre anys, treu a concurs públic el subministrament de roba per als agents del cos, fet que permet una renovació periòdica i l’adaptació a les noves necessitats operatives.
Una de les novetats més destacades va ser que els agents passaven de portar els tradicionals anoracs tres quarts a portar-ne uns que només cobrien fins a la cintura, que facilitaven la mobilitat dels efectius i també l’accés a l’arma. A més, es van incorporar bandes reflectants i, a l’esquena, també en lletres reflectants i en majúscula, la paraula policia. Aquests elements no tan sols milloraven la visibilitat en operatius nocturns o en condicions meteorològiques adverses, sinó que reforçaven la identificació clara del cos davant la ciutadania. “L’anorac és el mateix que el que portem avui en dia, pràcticament”, comenta Rivero.
L’altre gran canvi va ser en favor dels agents motoritzats, reforçant els seus anoracs en punts sensibles com ara les espatlles o els colzes. La policia també va adquirir 30 noves armilles antibales, que s’afegien a les 10 que ja hi havia. “Aquell any es va crear la visera, que servia per a patrulles exteriors, i la gorra tipus plat es va quedar per als serveis a l’interior de l’oficina, així com per a les cerimònies”, recorda Rivero. El canvi de protocol també responia a la voluntat d’adequar la imatge del cos a l’escenari funcional de cada servei. L’escut també es va redissenyar i van passar d’estar cosits a la roba a estar enganxats amb velcro.
El cos de seguretat va invertir 44.000 euros en 150 uniformes
El cos de seguretat va invertir 44.000 euros en la renovació integral del vestuari, per a 150 agents de totes les unitats, amb una satisfacció que es va notar a l’instant. “El feedback va ser bo ja des del principi, perquè el material era de bona qualitat i còmode”, assegura l’inspector major, recalcant que l’acceptació generalitzada “va evidenciar que la modernització de l’uniforme no tan sols responia a criteris estètics, sinó a una millora real de les condicions de treball”.